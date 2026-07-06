Más de 336.000 personas de Oviedo y 20 concejos del centro podrán gestionar sus citas del centro de salud con la inteligencia artificial "Noah" desde el miércoles

Los servicios que presta Noah a los usuarios de la sanidad ganan espacio en Asturias. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) avanza en la implantación del asistente de inteligencia artificial con nombre de mujer para la gestión de citas en atención primaria.

Más de 336.000 personas de Oviedo y otros veinte concejos del centro de la región (la antigua área IV) se beneficiarán desde este próximo miércoles de esta herramienta. "Permite solicitar citas y realizar trámites administrativos de forma automatizada, con una llamada telefónica, los siete días de la semana", subraya la Consejería de Salud en un comunicado difundido hoy, lunes.

El teléfono 984 278 000 entrará en funcionamiento para 59 equipamientos sanitarios de los concejos de Oviedo, Llanera, Noreña, Siero, Sariego, Nava, Cabranes, Bimenes, Salas, Las Regueras, Grado, Yermes y Tameza, Proaza, Quirós, Teverga, Riosa, Ribera de Ribera, Morcín, Belmonte de Miranda, Santo Adriano y Somiedo.

Ocho de cada diez asturianos

La incorporación de la zona central del Principado implica que, en Asturias, "ocho de cada diez personas ya podrán interactuar con la inteligencia virtual para solicitar cita u otras gestiones a su centro de salud", precisa la Consejería.

Desde su puesta en marcha, el pasado marzo, en el valle del Nalón, y tras su posterior ampliación a Gijón, Carreño, Villaviciosa y el área de Avilés, Noah ha atendido ya 61.812 llamadas hasta el 30 de junio, de las que el 57% finalizaron con la asignación directa de una cita y el 13,3% fueron derivadas a las unidades administrativas para una atención directa.

Además, durante este periodo, el sistema derivó 1.071 llamadas al 112 y registró un tiempo medio de atención de un minuto y tres segundos.

El Sespa también ha introducido mejoras en el funcionamiento de Noah. Entre ellas, la posibilidad de identificar a pacientes pediátricos mediante el código ASTU cuando no es posible localizarlos a través del DNI, así como cambios en la gestión de las renovaciones de receta electrónica para diferenciar mejor los distintos tipos de consulta no presencial.

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La Consejería de Salud enmarca esta ampliación en su estrategia de modernización de los servicios sanitarios, "con los objetivos de mejorar la accesibilidad, agilizar la atención administrativa y reducir los tiempos de espera de la ciudadanía".