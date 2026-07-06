Adriana Lastra defiende las primarias socialistas con más de un candidato: “Tenemos mucho futuro”
La vicesecretaria general de la FSA asegura que viven con "normalidad democrática" del proceso a pesar de los casos de corrupción que afectan a los socialistas a nivel nacional
Zaira Varas
La vicesecretaria general y de Acción Política de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adriana Lastra, defendió que el proceso de primarias abierto en las agrupaciones municipales socialistas se vive “con una normalidad democrática absoluta” y consideró positivo que haya varios aspirantes a liderar los proyectos locales del PSOE, como ocurriá en Oviedo, especialmente teniendo en cuenta los casos de corrupción que asolan al partido a nivel nacional.
La dirigente socialista, y Delegada del Gobienro, señaló que la concurrencia de más de un candidato refleja la implicación de la militancia y la voluntad de asumir responsabilidades orgánicas y políticas en el ámbito local. "Es bueno que haya varios candidatos en las agrupaciones porque son gente comprometida que quiere liderar el proyecto socialista”, afirmó Lastra, que bromeó comentando que ella no concurre a ningún procedimiento interno.
Lastra admitió que el partido atraviesa “un momento complicado”, pero sostuvo que la respuesta de la militancia evidencia que mantienen la capacidad de renovación y de liderazgo territorial. “Que haya compañeros que den el paso a liderar el proyecto municipal deja bien a las claras que este partido tiene mucho futuro”, señaló. Y sentenció: “Tenemos mucho pasado, pero tenemos mucho más futuro, se lo aseguro”.
El Comité Federal acordó el pasado 27 de junio iniciar el proceso de primarias. El calendario afecta, en esta primera etapa, a los municipios de más de 20.000 habitantes. El proceso será flexible, con tres periodos posibles de actuación: julio, septiembre y noviembre. En Asturias, Oviedo, Siero y Castrillón han apostado por hacerlas ya este mes, aunque solo habrá votación en la capital asturiana. Tanto en Siero como en Castrillón se presentó tan solo un candidato, mientras que en Oviedo serán tres quienes deban convencer a la militancia.
Por su parte, Gijón y Langreo decidieron esperar a septiembre; en Mieres las primarias serán en noviembre. Los socialistas de Avilés aún tienen que acordar su decisión.
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