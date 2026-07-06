Agenda: qué hacer este lunes 6 de julio en Asturias

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA - Homenaje a Clarín

Se cumplen 125 años de la muerte de Leopoldo Alas, "Clarín", y el Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) acoge a las 19.30 horas un acto de homenaje tomando como base el libro "Clarín, republicano de las letras", en el que Rafael Jiménez Asensio explora el periodismo político que ejerció el autor de "La Regenta". A Jiménez Asensio, doctor en Derecho, consultor institucional, profesor de Organización Constitucional del Estado y estudioso de la obra de Clarín, le acompañarán Leopoldo Tolivar, catedrático de Derecho Administrativo y presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, y Ana Cristina Tolivar, filóloga, catedrática de Francés y profesora de Fonética Aplicada al Canto, bisnietos de Clarín y custodios de su legado, además de Ricardo Labra, escritor, especialista en la obra clariniana. Entrada libre.

Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino 2026

Del viernes 3 al domingo 12 de julio se celebran las Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita en la que los establecimientos participantes ofrecen durante diez días elaboraciones originales con el torto como protagonista. Cada local diseña libremente su propuesta culinaria, eligiendo la receta, los ingredientes, el acompañamiento y el maridaje que considere más adecuado, así como el precio de venta. La iniciativa invita a descubrir distintas reinterpretaciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía asturiana.

Fiestas de Fitoria

Las fiestas de San Antonio de Fitoria afrontan su día grande con el reparto del bollo desde las 18.00 horas, al que seguira un festival folclórico protagonizado por el grupo de baile Ventolín de Pola de Siero. A partir de las 21.30 horas comenzará la última verbena, a cargo de "Grupo Tekila" y DJ_Nacho Otero, con lanzamiento de fuegos artificiales a las doce de la noche.

Exposición "Vestigios de pintura"

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) muestra, hasta el 30 de septiembre, la exposición "Madre Asturias", con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Muestra fotográfica

El Centro Social Buenavista alberga del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica "Oviedo y Transilvania Hermanadas", del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como "Julián de Transilvania". La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Gijón

Semana Negra

A las 17.000 horas abre el recinto de la Semana Negra en el Arbeyal._Las actividades en la Carpa del Encuentro arrancan a las 18.00 horas con la presentación de "Puerto Hurraco. El espectáculo del horror" de Luis Roso. A las 18.30 horas "Mañana seguiré viva" de Marta Pérez-Carbonell y a las 19.00 horas, "Rosas muertas", de Malenka Ramos. A las 19.30 horas comenzará la mesa redonda "Jóvenes escritores construyendo Asturias" con Gonzalo Llamedo Pandiella, Iyán Caldevilla Rodríguez y Huga Montes. "Andalucía negra", de Custodio Pérez se presenta a las 20.30 horas; a las 21.00 horas presentación de " Ana contra Gürtel", de Javier Bardón y a las 21.30 horas "Mil Venecies" de Guti del Río y Alex Castrillo. La actuación musical en la carpa a las 22.30 horas la protagonizan "Lia & The Wave Transfer Band". El espacio A Quemarropa propone a las 18.00 horas la mesa redonda "Protesta, represición y derechos humanos ¿Son compatibles?". A las 20.00 horas la presentación de "Santo Amaro", de Arantza Margolles, a las 20.30 horas "Cronofobia" de Sergio C. Fanjul y a las 21.00 horas "Los cuartos propios de la literatura asturiana". La Carpa de la Palabra arranca actividad con la presentación a las 18.00 horas de "No me dejes nunca, Wonder", de Cristina Higueras, a las 18.30 horas "Cerdos y amapolas" de Jon Arretxe, a las 19.00 horas "Memorias de la resistencia democrática. Testimonios II" con Cristian Rangel, Lourdes Cueto Orviz y Aida Fuentes Concheso y a las 20.00 horas "El templo infinito, de Lorenzo Ariza. Con Natalia González. A las 20.30 horas tendrá lugar la presentación de la colección editorial Heal en humanidades médicas y medioambientales y, a las 21.30 horas, y en el ciclo "Transgresoras" la figura de Tina Modotti recordada por Dulce Gallego.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Comienzo del curso de Arte y coleccionismo de la Nebrija en la Casa de Cultura

El II Curso de Arte Contemporáneo y Coleccionismo impulsado por el Instituto Nebrija de Artes y Humanidades, junto con la Universidad Nebrija, el Ayuntamiento de Avilés, la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo 9915 y el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), que tendrá lugar del 6 al 8 de julio de 2026. Se desarrollará en la Casa de Cultura a partir de las 10.00 horas.

Inauguración de la exposición "¡Aquí hay petróleo!"

La exposición "¡Aquí hay petróleo!", será inaugurada esta tarde a las 18.00 horas en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) de Llano Ponte. La muestra está producida por una colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Círculo de Bellas Artes, una muestra integrada en la actividades de la Bienal Climática y que se puede visitar de forma gratuita en el CMAE hasta el 25 de octubre.

Las Cuencas

Encuentro en Mieres con la escritora Ángeles Caballero

Mieres cierra por este curso el ciclo de encuentros "Así suenan los libros con…" y lo hace con la presencia de la escritora Ángeles Caballero. Será a las 20.00 horas en el salón de actos de la Casa de la Música, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

"Presente y pasáu de la gaita n’Ayer" es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites "El Gumial".

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada "Gentes del carbón. Silesia", con imágenes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) alberga hasta el 31 de julio la exposición "Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio". Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Centro

Fiestas de La Moñeca y La Zorera en Siero

Hoy es el último día de las fiestas de La Moñeca y La Zorera. A las 17.30 horas, se celebrarán el reparto del bollu y la jira, con La Xarangana y A. E. F. L’Esperteyu. A las 20.30 horas tendrá lugar el concurso "Feos y feas" y el baile del garabatu, y a las 21.30 horas los festejos se cierran con la cuarta verbena, amenizada por el Grupo Sensación.

"Les Mañanes de Siero 2026"

El programa gratuito de talleres científicos y tecnológicos para niños y jóvenes del concejo mantiene abierto el plazo de inscripción para sus próximas sesiones. Bajo el lema "Cine, misterio y ciencia", la propuesta combina experimentos científicos, retos, actividades tecnológicas y dinámicas inspiradas en el mundo del cine y la investigación. La iniciativa, organizada por la Oficina Joven de Siero, se celebrará en julio en la Casa de Cultura de la Pola, del 6 al 10 y del 13 al 17; en el Casino de Lieres, del 13 al 17; en la Casa de Cultura de El Berrón, del 21 al 24; y en el Centro Cultural de La Fresneda, del 27 al 31. Los talleres se desarrollarán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

"Paisajes de agua y luz", pintura de José Antonio Barriuso en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 14 de julio la exposición de pintura "Paisajes de agua y luz", de José Antonio Barriuso. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Colunga acoge la exposición "El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano"

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga ofrece, hasta el 16 de julio, la exposición "El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Colunga. La muestra repasa la primera vuelta al mundo, desde los preparativos de la expedición en Sevilla hasta las dificultades de la navegación, el descubrimiento del estrecho y el regreso de la nao "Victoria" al mando de Juan Sebastián Elcano. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.