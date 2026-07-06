Asturias se moviliza para frenar el incendio que mantiene en vilo a los vecinos de Picos de Europa: "Estamos preparados para actuar con todos nuestros medios"

El Principado mantiene desplegados medios en apoyo a Castilla y León para colaborar en la extinción del incendio forestal que se mantiene activo desde hace varios días en el valle del Sajambre (León), en pleno entorno de los Picos de Europa, un fuego que obligó este fin de semana al confinamiento preventivo de una veintena de vecinos de Ribota de Sajambre y que llegó a situarse en el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial por el riesgo para la población y la complejidad del terreno.

Aunque la evolución del incendio ha mejorado en las últimas horas y el confinamiento ya ha sido levantado, el operativo continúa trabajando sobre el terreno con un importante despliegue de medios debido a las altas temperaturas y a las difíciles condiciones de la zona. En las labores participan actualmente 91 efectivos terrestres y siete medios aéreos.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha destacado la coordinación permanente entre ambos gobiernos y la disposición de Asturias para intervenir si la evolución del incendio lo hace necesario: "La alerta es constante, tenemos el INFOPA activado, como es conocido desde hace más de dos semanas, y estamos en permanente contacto con Castilla y León porque nos preocupaba este incendio que llevaba días desarrollándose y que tanto por la cercanía a Asturias como por la peligrosidad que pudiese tener para alguno de los núcleos".

Calvo ha recordado que el Principado ya ha comenzado a colaborar en las labores de extinción del incendio a petición de la Junta: "El gobierno de Castilla y León nos solicitó que participásemos y el parque de bomberos de Cangas de Onís destinó ya un retén y una motobomba para el pueblo de Ribota". Además, insistió en que Asturias seguirá prestando apoyo mientras el operativo permanezca bajo la dirección de Castilla y León: “Estamos preparados para poder actuar con todos nuestros medios en cuanto sea necesario.”