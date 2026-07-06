Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Asturias reclama al Estado que se reforme la regla de gasto: "No podemos ver como normal que 16 de 17 comunidades la incumplan"

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anuncia antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Principado aprobará el déficit del 0,1% del PIB planteado por el Ministerio

El consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, con la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, con la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. / J.J.Guillen

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alicia García-Ovies

Oviedo

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, trasladará este lunes al Ministerio de Hacienda la necesidad de reformar la regla de gasto, que está “limitando la capacidad del gasto del Principado”, para poder así “aprovechar todos los recursos” a su alcance. Así lo comunicó poco antes de entrar al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra en Madrid.

“Esperamos que la actualización de la regla de gasto sea en positivo, que se incremente ese margen como consecuencia del buen desempeño de la actividad económica de España, y, por tanto, que nos dé un mayor margen para usar nuestros recursos para mejorar la vida de los ciudadanos”, reclamó Peláez, quien insistió que “no podemos aceptar como normal que 16 de 17 comunidades incumplan la regla de gasto, incluida la propia Administración del Estado”.

El consejero asturiano defendió que en el caso del Principado tienen “unas cuentas totalmente saneadas, una de las deudas por habitante más bajas de las comunidades autónomas, hemos bajado del 13% sobre el PIB de deuda. Nosotros estamos cumpliendo los objetivos de deuda y déficit, como garantía de una administración pública eficiente”.

Por eso, a su juicio es “imprescindible” adaptarla a la normativa europea y permitir que las distintas administraciones puedan utilizar todos los recursos disponibles “para reforzar el estado de bienes e impulsar la inversión productiva desde el presupuesto público”.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, Peláez valoró como “una muy buena noticia” la decisión del Gobierno de España de iniciar las negociaciones para aprobar los Presupuestos del Estado, que espera “salgan adelante”. Asimismo, el consejero anunció que Asturias votará a favor de establecer un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para el periodo 2027-2029.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
  2. Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
  3. Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
  4. La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
  5. Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
  6. Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia
  7. Varapalo judicial al Principado por dar obra a la empresa pública Tragsa sin control
  8. Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE

Industria insiste en que la planta de Indra en Barros "no compite" con otros proyectos y confía en cerrar un acuerdo para su implantación

Industria insiste en que la planta de Indra en Barros "no compite" con otros proyectos y confía en cerrar un acuerdo para su implantación

Los opositores a profesor en Asturias tienen miedo a reclamar por si les bajan la nota: el PP pide garantías al Principado para que no ocurra

Los opositores a profesor en Asturias tienen miedo a reclamar por si les bajan la nota: el PP pide garantías al Principado para que no ocurra

Oferta especial: suscríbete un año a LA NUEVA ESPAÑA por menos de 30 euros

Oferta especial: suscríbete un año a LA NUEVA ESPAÑA por menos de 30 euros

Asturias reclama al Estado que se reforme la regla de gasto: "No podemos ver como normal que 16 de 17 comunidades la incumplan"

Asturias reclama al Estado que se reforme la regla de gasto: "No podemos ver como normal que 16 de 17 comunidades la incumplan"

El Sespa mejora las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario "para fidelizar talento y aliviar las listas de espera"

El Sespa mejora las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario "para fidelizar talento y aliviar las listas de espera"

La plantilla de Corteva irá a la huelga: seis días de paros contra el cierre de la fábrica de Tamón

La plantilla de Corteva irá a la huelga: seis días de paros contra el cierre de la fábrica de Tamón

Otra ola de calor golpea Asturias y hoy se rozarán los 40 grados: hamaca y gazpacho, playa, piscina... los asturianos buscan alternativas a quedarse en casa "con las persianas bajadas"

Otra ola de calor golpea Asturias y hoy se rozarán los 40 grados: hamaca y gazpacho, playa, piscina... los asturianos buscan alternativas a quedarse en casa "con las persianas bajadas"

Más de 336.000 personas de Oviedo y 20 concejos del centro podrán gestionar sus citas del centro de salud con la inteligencia artificial "Noah" desde el miércoles

Más de 336.000 personas de Oviedo y 20 concejos del centro podrán gestionar sus citas del centro de salud con la inteligencia artificial "Noah" desde el miércoles
Tracking Pixel Contents