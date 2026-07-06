Asturias reclama al Estado que se reforme la regla de gasto: "No podemos ver como normal que 16 de 17 comunidades la incumplan"

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, trasladará este lunes al Ministerio de Hacienda la necesidad de reformar la regla de gasto, que está “limitando la capacidad del gasto del Principado”, para poder así “aprovechar todos los recursos” a su alcance. Así lo comunicó poco antes de entrar al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra en Madrid.

“Esperamos que la actualización de la regla de gasto sea en positivo, que se incremente ese margen como consecuencia del buen desempeño de la actividad económica de España, y, por tanto, que nos dé un mayor margen para usar nuestros recursos para mejorar la vida de los ciudadanos”, reclamó Peláez, quien insistió que “no podemos aceptar como normal que 16 de 17 comunidades incumplan la regla de gasto, incluida la propia Administración del Estado”.

El consejero asturiano defendió que en el caso del Principado tienen “unas cuentas totalmente saneadas, una de las deudas por habitante más bajas de las comunidades autónomas, hemos bajado del 13% sobre el PIB de deuda. Nosotros estamos cumpliendo los objetivos de deuda y déficit, como garantía de una administración pública eficiente”.

Por eso, a su juicio es “imprescindible” adaptarla a la normativa europea y permitir que las distintas administraciones puedan utilizar todos los recursos disponibles “para reforzar el estado de bienes e impulsar la inversión productiva desde el presupuesto público”.

En este sentido, Peláez valoró como “una muy buena noticia” la decisión del Gobierno de España de iniciar las negociaciones para aprobar los Presupuestos del Estado, que espera “salgan adelante”. Asimismo, el consejero anunció que Asturias votará a favor de establecer un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para el periodo 2027-2029.