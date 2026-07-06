Barbón, sobre la apuesta de Indra en Galicia que pudo venir a Asturias: "Hay un barullu de mil demonios con las inversiones de la empresa"

Adrián Barbón ha considerado este lunes, en una visita a los Talleres del Conde, recuperados como espacio cultural en Langreo, que con las inversiones de Indra en el Principado hay "un barullu de mil demonios". Según el Presidente "lo que Galicia lleve ha sido siempre independiente de los proyectos que están ya solicitados como de interés estratégico para Barros". "Sabíamos desde el principio", enfatizó, que la empresa tenía planes en varias comunidades autónomas. Y apeló al compromiso de Duro Felguera con la comunidad asturiana. "Espero que esa negociación llegue a buen puerto, bajo ningún concepto vamos a permitir que se pierda esa inversión", ha dicho, en la misma línea en la que ha exhortado al equipo económico para que fructifiquen los planes para Langreo.

Con todo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a la calma y ha señalado que existe confusión entre la ciudadanía debido al desconocimiento de la planificación estratégica de la compañía. Según ha explicado, Indra ha mantenido desde el principio proyectos independientes en Galicia, León y otros territorios con el objetivo de expandirse "por multitud comunidades autónomas". "Yo sé el plan estratégico que tenía, porque lo conozco. Quería desarrollar actividad en multitud de provincias, multitud de comunidades autónomas", ha insistido Barbón. "En defensa no hay comunidad como la nuestra y vamos a aprovechar todos los resortes de la ley si Duro e Indra no llegan a un acuerdo para hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo dentro del marco legal", concluyó insistiendo así en el mensaje del fin de semana.

Los Talleres del Conde constituyen uno de los principales vestigios del patrimonio industrial de Langreo. Construidos a finales del siglo XIX por la Compañía de Asturias, en 1902 pasaron a integrarse en Duro Felguera y tuvieron una función clave como instalaciones auxiliares de la factoría de La Felguera hasta su cierre definitivo en 1985. Su recuperación como espacio cultural abre un nuevo futuro para este emblemático símbolo del pasado industrial del Nalón

El 75% de la inversión en el equipamiento ha corrido a cargo del Fondo de Transición Justa (FTJ) y el Principado ha aportado el 25% restante “Aprovecho para invitar a las jornadas de puertas abiertas que se celebrarán los días 17 y 18 de julio, para que la gente de Langreo venga a ver la obra, pero también la gente de las cuencas mineras y de toda Asturias, porque esto es patrimonio de todos”, ha valorado el presidente.