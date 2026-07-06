Cadasa invertirá 166 millones hasta 2033 para modernizar la red hidráulica asturiana

El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias, Cadasa, impulsará uno de los mayores planes inversores de su historia, dotado con 166,4 millones de euros hasta 2033, para modernizar las infraestructuras hidráulicas asturianas y reforzar el abastecimiento de agua y el saneamiento en la comunidad.

El programa contará con el apoyo de financiación europea. Cadasa ha logrado una subvención de hasta 10,05 millones de euros concedida por la Comisión Europea a través del Fondo de Transición Justa, una ayuda vinculada a un préstamo aprobado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La Junta de Gobierno del consorcio ha autorizado la formalización de esa operación, que queda pendiente de la constitución del aval del Principado.

El préstamo podrá alcanzar un importe máximo de 67 millones de euros, con un plazo de amortización de 25 años y cinco años de carencia, unas condiciones que permitirán al consorcio acelerar la ejecución del plan inversor. La ayuda europea equivaldrá al 15% del importe finalmente dispuesto del préstamo, hasta ese máximo de 10,05 millones.

Reunión de la Junta de Gobierno de Cadasa. / LNE

El presidente de Cadasa y consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, destacó que esta financiación supone “un respaldo a un consorcio público que presta un servicio esencial para Asturias” y permitirá acometer inversiones estratégicas para garantizar “un abastecimiento de agua más seguro, eficiente y sostenible en las próximas décadas”.

Entre las principales actuaciones previstas figuran el desdoblamiento de la conducción principal entre Lieres y Espiniella, la construcción de una nueva estación de bombeo para conectar la arteria costera con la zona central interior de Asturias, la ampliación de las infraestructuras de abastecimiento en Valdés y Pravia, la renovación de la arqueta de Pinzales, la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Rioseco y el desarrollo de las futuras arterias Oriental y Bajo Nalón.

El objetivo del plan es aumentar la capacidad y la fiabilidad del sistema hidráulico asturiano y prepararlo para responder a los retos derivados del cambio climático y del crecimiento de la demanda. Cadasa subraya que se trata de infraestructuras esenciales tanto para la ciudadanía como para la actividad económica y la protección del medio ambiente.

Cuenta General de 2025

La Junta de Gobierno también aprobó la Cuenta General de 2025, que refleja una situación económica saneada. El consorcio cerró el ejercicio con 51,34 millones de euros de ingresos, 44,61 millones de gastos, un resultado presupuestario positivo de 10,67 millones y un remanente de tesorería de 114,43 millones, una base financiera que, según la entidad, permitirá afrontar con garantías el desarrollo del programa inversor.

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Además, Cadasa hizo balance de su actividad durante 2025. El consorcio suministró más de 58 millones de metros cúbicos de agua tratada a los municipios consorciados y a las principales industrias asturianas. En materia de saneamiento, gestionó la depuración de 133,65 millones de metros cúbicos de aguas residuales en las 46 estaciones de tratamiento que explota por encomienda del Principado.