La Guardia Civil alerta de la carta que está llegando a cientos de asturianos con una citación judicial: "Mantén la calma"
"La mejor defensa es detenerse... y verificar", remarca el Instituto Armado
Soy la señora Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil, Jefe de la Brigada de Protección de Menores. Me pongo en contacto con usted poco después de una incautación de la computadora de la ciber-infiltración para informarle de que es objeto de una serie de procedimientos judiciales en vigor…”. Es la carta que están recibiendo cientos de españoles, y también asturianos, sobre una supuesta citación judicial. La Guardia Civil alerta que es falsa.
“Si recibes una falsa citación judicial, mantén la calma, no abras enlaces ni descargues archivos, no contestes al remitente...". Y, por supuesto, "no realices ningún pago", advierte el Instituto Armado a través de sus redes sociales. "Denuncia si has facilitado datos o has sido víctima. Los ciberdelincuentes buscan provocar miedo y precipitación. La mejor defensa es detenerse... y verificar", añaden.
En apariencia, este tipo de cartas parecen reales, pues utilizan nombres oficiales, el logo de la Guardia Civil e incluso aparecen firmadas. En este caso concreto, por la mismísima directora general de la Guardia Civil. En este ejemplo también se nombra a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con la intención de dar más credibilidad. Pero si uno presta atención, verá que la citación tiene sus errores y la construcción de las frases no es la correcta.
Según recuerda Dexia Abogados, una citación judicial no llega a casa así como así. Llega principalmente por correo certificado con acuse de recibo. Es decir, el acrtero te la entrega en mano y debes firmar. O mediante visita de un agente de la autoridad, como un policía. En ocasiones, si estás representado por un profesional, puede llegar a través de tu procurador.
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