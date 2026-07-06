Industria insiste en que la planta de Indra en Barros "no compite" con otros proyectos y confía en que generará 100 empleos, pero no aclara a qué se destinará

"Lo que está planteado para el taller de Barros, sigue planteado en el taller de Barros", ha dicho este lunes el consejero de Industria, Borja Sánchez, para garantizar que las negociaciones de Indra con Duro Felguera continúan en marcha mientras avanza la tramitación de esa inversión como proyecto de interés estratégico. Sánchez realizó estas valoraciones tras desvelar LA NUEVA ESPAÑA la implantación en el área industrial de As Pontes (La Coruña) de la segunda gran fábrica de blindados militares de Indra, para la que estaba postulado Barros y que llegará tras la del Tallerón de Gijón, ya en fase de puesta a punto. El Principado, sin embargo, no aclara a qué se destinarían las instalaciones de Barros, una vez ha puesto rumbo a Galicia ese segundo gran proyecto de blindados al que aspiraban las instalaciones langreanas de Barros, propiedad de Duro Felguera.

"Seguimos trabajando en el proyecto de que tiene Indra planteado para Asturias con total normalidad", aseguró el consejero minutos después de conocer que desde las filas de IU les piden recurrir incluso a la vía de la expropiación para transferir la planta de Duro en Langreo a Indra. Durante semanas, la multinacional tecnológica apostaba para ese segundo equipamiento -necesario para cumplir en tiempo y forma con los crecientes encargos que afronta- por la fábrica en desuso que Duro Felguera en Barros, otro municipio golpeado por la descarbonización, al igual que As Pontes. Sin embargo, la falta de un acuerdo en la compraventa de las instalaciones ha llevado a la compañía a buscar nuevos horizontes. Con todo, la puerta de Barros no se ha cerrado definitivamente, mensaje en el que ha insistido este lunes el consejero de Industria. "Tampoco soy un conocedor cercano de la entidad exacta de lo que se está planeando en Galicia, pero lo que sí que sé es que Indra lo que tiene es un proyecto a nivel territorial y que en las diferentes comunidades autónomas tiene planteadas diferentes inversiones, y tanto en Galicia como en el Nalón hay una inversión", recalcó.

Para el Gobierno del Principado, "lo que preocupa" es que la inversión en Asturias de "esa segunda fábrica de blindados sea una realidad". Sin aclarar si se refieren a la segunda planta que ya apunta a As Pontes como su destino o a otro equipamiento. "En eso en lo que estamos trabajando y eso hemos transmitido, que las negociaciones y las tramitaciones sigan adelante, no ha cambiado absolutamente nada", agregó Sánchez, que ha querido insistir en que el proyecto que tiene Indra planteado para Asturias continúa "con total normalidad" y con la tramitación en marcha de interés estratégico regional, "que está solicitada y que incluye el taller de Barros".

La última conversación del Ejecutivo autonómico con Indra tuvo lugar esta misma mañana porque "la interlocución es constante. Y los planes siguen adelante". Según Sánchez, la negociación para el proyecto del Tallerón se prolongó durante seis meses. "Son negociaciones que llevan su tiempo, hay diferentes cuestiones que valorar y que ponderar antes de que se llegue a un acuerdo, pero, en todo caso, el compromiso que tenemos es el de esa tramitación del proyecto de interés estratégico, como en El Tallerón, que ha generado 200 puestos de trabajo, y una inversión de más de 70 millones de euros". Para el taller de Barros, enfatizó el Consejero, está prevista la creación de 100 empleos.

Una zona por reindustrializar

Ante la posibilidad de que esas negociaciones encallaran, Borja Sánchez ha dicho que va a hacer "todo lo que esté" en su mano y que "sea legal para que ese proyecto sea una realidad". "Soy perfectamente conocedor de la importancia que tiene ese proyecto en Barros. No solo porque sea la cuenca del Nalón, sino porque es una zona donde se ha sufrido una paralización de una actividad económica importante, y tenemos que pensar en cómo se reindustrializa ese entorno", subrayó. Por tanto, indicó Sánchez, "utilizaré todos los mecanismos que en su momento tenga mi mano y que sean legalmente posibles". Estos incluirían la expropiación que solicitan los socios de IU.

El consejero de Industria defendió la marcha de las negociaciones para hacer realidad la futura planta de Indra en Barros y pidió evitar "todo el ruido posible" en torno al proyecto, al tiempo que aseguró que el Principado está utilizando "todos los instrumentos" a su alcance para facilitar la implantación de la compañía. El responsable de Industria subrayó que Asturias mantiene una posición favorable dentro de la estrategia de inversiones vinculadas a la defensa. "Nuestra situación en el ámbito de planificación de estas inversiones es buena. Asturias está en el cruce de dos corredores industriales de defensa", afirmó. En este punto, rechazó que los planes anunciados por Indra en otros territorios, como el de Galicia desvelado por este periódico, supongan una competencia para la comunidad autónoma. "Lo que nos transmite Indra es que tiene una planificación para todo el territorio de España y sus planes en otras comunidades autónomas ya eran conocidos. En ningún caso compiten con lo que tenemos en Asturias", aseveró.

El consejero insistió en que el objetivo del Gobierno asturiano es culminar la negociación para que el proyecto pueda ejecutarse. "Aquí no estamos en ningún tipo de competición. Lo que estamos es gestionando de la mano este proyecto de interés estratégico regional para que se haga realidad y para que esa negociación llegue a buen puerto", explicó.

El titular de Industria también aprovechó para aclarar, sobre la inversión del fabricante chino de automoción SAIC en Galicia, que, cuando el Principado tuvo conocimiento del proyecto, contactó con directivos de la empresa y recibió la confirmación de que Asturias no figuraba entre las comunidades candidatas para albergar esa inversión. No obstante, aseguró que el Gobierno regional seguirá compitiendo por futuras implantaciones industriales. "Que no le quepa a nadie la menor duda de que, cuando Asturias esté en la terna de regiones candidatas, vamos a pelear por esas inversiones como hemos hecho en otras ocasiones", concluyó.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha defendido que el compromiso de Indra con Asturias es "serio, lo ha demostrado a lo largo de los años". Y agregó: "Estoy convencida de que al final lo que pasa entre Indra y el taller de Barros,es una negociación entre empresas, pero el gobierno del Principado va a poner todas las herramientas a su alcance para que esa fábrica de blindados pueda hacerse en Barros. Estoy convencida de que va a ser así".

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Para Lastra, Indra tiene planes para toda España, "y que los tenga en Galicia, no quita que siga habiéndolos en Asturias".