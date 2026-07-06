"Nerviosos y con mucho calor": la PAU extraordinaria comienza en Asturias a 37 grados, entre abanicos y agua, y buscando las aulas más ventiladas

Más de 1100 estudiantes se enfrentaron este lunes en Asturias a su prueba más importante, en una convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) marcada por las elevadas temperaturas. El clima obligó a realizar algunos cambios de última hora. “El calor excesivo ha llevado a cambiar aulas, hemos buscado aulas bien ventiladas, que estuvieran frescas”, explicó el Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Oviedo, Alfonso Joaquín López.

Para los alumnos, la jornada no fue fácil. “Que haya mucho calor me fastidia porque podría estar en la playa, pero estoy aquí, y estudiar así es horrible”, decía la ovetense Carmen Álvarez indignada. Además confesaba estar “nerviosa". Otros, como Nora Alonso, preferían salirse del grupo de whatsapp con sus amigas “para no saber qué hacen”. Aunque dentro de las aulas, eso sí, estaba “fresquito, sin aire acondicionado, pero fresquito”, resaltaba Sara López en la sede de la facultad de Economía del campus del Cristo, en Oviedo. La escena se repitió en el resto de ubicaciones: El Milán, también en la capital; la Politécnica de Gijón; el IES Menéndez Pidal de Avilés; el campus de Mieres; el IES Avelina Cerra de Ribadesella; el IES Cangas del Narcea; el IES Marqués de Casariego de Tapia; y el IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca. Y no podían faltar las camisetas de la selección española entre los asistentes. No en vano, La Roja jugaba más tarde la eliminatoria de octavos del Mundial contra Portugal.

A pesar de las temperaturas, el vicerrector señaló que la prueba se desarrolló “con normalidad en todas las sedes”. También habló de los dispositivos de radiofrecuencia empleados este año para evitar fraudes en el examen: “Estamos satisfechos con ellos, en la convocatoria de junio se han utilizado y afortunadamente no hemos detectado a nadie, estoy convencido de que los estudiantes no piensan cometer ningún fraude”.

Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de julio. Facultad de económicas en Oviedo. Alejandra Villamil con un abanico en la prueba. . / Juan Plaza

Muchos aspirantes a FP que se presentan "por si acaso"

Las carreras a las que los alumnos aspiran son muy variadas y de diferentes campos. “Yo quiero estudiar veterinaria en León. Es una carrera que en Asturias no la hay y me apetece salir de casa y vivir por mi cuenta”, comentaba Alejandra Gutiérrez, alumna ovetense. Otros se decantan por carreras más clásicas: “Derecho en Oviedo, la nota de corte es un 5 y tengo fe en conseguirlo”, decía Ricardo Rocero. Por otro lado, muchos jóvenes comentaban que, a pesar de presentarse al examen de la PAU en esta segunda convocatoria, se habían decantado por hacer un grado de Formación Profesional. Lucía González va a hacer una FP de Comercio Internacional: “Dura menos que una carrera y a nivel laboral creo que me va a permitir trabajar más rápido”. Iván Yagüe, otro estudiante, comentaba que iba a hacer un grado superior de mecatrónica industrial, aunque hacía la PAU “por si acaso”.

Una de las coincidencias de muchos de los alumnos que se enfrentaron a la prueba era la voluntad general de hacer sus estudios en Asturias. Daniel García quiere estudiar ADE y Economía en Oviedo: “En casa estoy muy bien. En Asturias se está genial”. Otro estudiante, Miguel Martínez, coincidía con este último: “Prefiero quedarme aquí, como en Asturias en ningún sitio”. Otros manifestaban su interés de salir de la región más tarde, una vez terminados sus estudios. Arantxa Rodríguez planea cursar derecho en Oviedo, pero marcharse después: “Me iré a opositar fuera, aunque la carrera quiero hacerla aquí”.

Ester lunes, se celebraron los exámenes de segunda lengua extranjera y de Lengua Castellana y Literatura de la repesca de la PAU. Este último incluyó dos textos literarios: uno del escritor valenciano Manuel Vicent y otro del autor de la Generación del 98 Miguel de Unamuno. A pesar de tener por delante todavía tres días de exámenes, los alumnos se mantienen optimistas pensando en la tarde del miércoles, en la que todo habrá acabado. De hecho, ya piensan en cómo celebrarlo. Miguel Martínez comentó que se irá a “las fiestas de prao”. Otros planean irse de viaje con los amigos, pero también hay algunas propuestas más originales. Miguel Ángel Santianes, alumno que quiere estudiar Geología, tiene claro qué hará cuando se acabe la PAU: “Echarme una siesta”. Pero Ricardo Rocero es todavía más original: “Lo celebraré tomando un vaso de leche”.