El nuevo baremos de daño del lobo y fauna silvestre aumenta las indemnizaciones en Asturias: las organizaciones agrarias lo celebran, pero piden más avances

Las principales organizaciones agrarias y asociaciones ganaderas de Asturias valoraron este lunes los avances incorporados por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria en el nuevo baremo de daños por fauna silvestre, como el lobo, aunque reclamaron que se siga trabajando en las cuestiones que aún consideran pendientes. Asaja, COAG-Asturias, UCA, Usaga, Aseava, Aseamo, Acoxa, Acpra, Aceca y Acriber destacaron que el nuevo documento recoge parte de las alegaciones conjuntas presentadas por el sector.

Las entidades firmantes consideran que las mejoras introducidas demuestran la importancia de elaborar las revisiones normativas con “rigor técnico” y en diálogo directo con el campo asturiano. A su juicio, los cambios incluidos en el texto son fruto del trabajo colectivo y de la capacidad de las organizaciones para trasladar a la Administración propuestas concretas y razonadas.

Pese a esa valoración positiva, las organizaciones subrayaron que la mejora del baremo no altera su posición de fondo. El objetivo, remarcaron, debe ser que los daños causados por la fauna silvestre sean los mínimos posibles. “La compensación económica nunca puede sustituir a la prevención, a la gestión eficaz ni a la protección real de la actividad agraria”, señalaron en la nota de prensa.

Mejoras incorporadas

El nuevo baremo incluye un incremento de las cuantías en ganado bovino, equino, ovino-caprino, porcino y aves, aunque las organizaciones advierten de que esos importes todavía no reflejan plenamente los valores reales de reposición y de mercado. También señalan que el texto no garantiza una actualización periódica.

Entre los avances, el sector destaca la ampliación de la cobertura del lucro cesante en bovino de carne y de alto rendimiento hasta los 12 años, frente al límite de nueve años previsto inicialmente. También se elimina la penalización automática por daños recurrentes, salvo que se demuestre una mala instalación o falta de mantenimiento de las medidas preventivas.

El documento incorpora además mejoras en la compensación de gastos veterinarios para animales heridos que permanecen vivos tras un ataque. En esos casos, se prevé la cobertura de los gastos justificados hasta el 100% del valor intrínseco del animal, con un tope de 300 euros si sobrevive. Si el animal fallece o debe ser sacrificado, se contempla una compensación de hasta 200 euros, además de la indemnización correspondiente por la pérdida del animal conforme al baremo.

Las organizaciones también valoran la unificación de la edad de desvieje en ovino y caprino a partir de más de diez años, con independencia de si se trata o no de razas autóctonas. A ello se suma la eliminación de las diferencias por altitud en praderas y del número teórico de cortes, una cuestión que el sector había cuestionado por no reflejar la realidad productiva y económica de muchas explotaciones de montaña.

Otra de las modificaciones destacadas es la supresión del concepto de “condiciones técnicas mínimas de explotación”, que las entidades consideraban impreciso y susceptible de generar inseguridad jurídica. El nuevo texto también identifica expresamente las razas autóctonas del Principado y aclara la documentación necesaria para acceder a la indemnización base y a las posibles bonificaciones.

Reclamaciones pendientes

Las organizaciones agrarias y ganaderas advierten, no obstante, de que el texto mantiene carencias relevantes. Entre ellas, citan la falta de reconocimiento del valor funcional, reproductivo y genético de los animales adaptados a las explotaciones, especialmente en razas autóctonas.

El sector también reclama que el Logotipo 100% Raza Autóctona sea equiparado a las denominaciones de origen protegidas y a las indicaciones geográficas protegidas para el cálculo de las indemnizaciones. En producción ecológica, las entidades consideran insuficiente la bonificación del 10% y recuerdan que habían solicitado elevarla al 20% para cubrir los mayores costes de manejo.

En el caso del equino, las organizaciones echan en falta una categoría intermedia y una baremación específica para el asturcón que refleje mejor la diversidad real de animales existentes en el sector. También reclaman una regulación que proteja al ganadero cuando la autoría del daño sea dudosa o cuando existan ataques compatibles con fauna silvestre sin que pueda atribuirse con certeza absoluta.

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Las entidades piden, además, una revisión más profunda del sistema de lucro cesante y una metodología transparente para futuras actualizaciones del baremo, basada en criterios técnicos, económicos y estadísticos, con referencias objetivas de mercado y revisión periódica de las cuantías.