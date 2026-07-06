Otra ola de calor golpea Asturias y hoy se rozarán los 40 grados: hamaca y gazpacho, playa, piscina... los asturianos buscan alternativas a quedarse en casa "con las persianas bajadas"

La estadounidense Katie Hulter lleva dos meses en Oviedo y ya ha pasado por tres olas de calor. Antes vivía en Valencia. "Me encanta Asturias. Aquí hay mejores temperaturas. De hecho, nos mudamos por el clima”, explica a LA NUEVA ESPAÑA en el transcurso de un paseo por el Parque de Invierno en un día, ayer domingo, en el que la capital del Principado superó los 33 grados.

Katie Hulter ha colgado su hamaca entre dos árboles. Es la alternativa elegida frente a otras más aburridas. "En los días de calor fuerte, nos quedamos en el apartamento con las persianas bajadas, un ventilador que tuvimos que comprar y botellas de agua con hielo", señala. En esos días tórridos, "no cocinamos ni usamos el horno, sino que hacemos cosas como gazpacho para estar más fresquitos", añade.

A unos buenos gazpachos invitan días de tanto calor como los que vive Asturias en este segundo episodio de calor de lo que llevamos de verano (tras el registrado en la segunda quincena de mayo). Ayer, Ibias alcanzó los 36,6 grados; Somiedo, Mieres y Tineo superaron los 35; Oviedo rebasó los 33; y la zona de la costa se movió en torno a 30 grados.

Hoy, lunes, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Principado rozará los 40 grados en el suroccidente asturiano. Las previsiones hablan de 39 grados en Cangas del Narcea, 37 en Langreo y 36 grados en Oviedo.

Un paseante bebe en una fuente del Parque de Invierno, en Oviedo. / Lucía Rodríguez Alonso

Gente para todo

Las playas asturianas presentaron durante la jornada de ayer llenos hasta la bandera. Sin embargo, hubo quienes, por elección o por necesidad, optaron por combatir el calor en sus lugares de residencia. En las piscinas ovetenses de San Lázaro hubo colas para entrar "desde por la mañana", indica Saeed Feizabadi, camarero de la piscina, quien añade que en los primeros días del verano pasado "no venía tanta gente", mientras que este año, "desde que abrimos, no para de llenarse todos los días".

"Este es uno de los veranos que más estamos trabajando, no cabe un alma más", corrobora Ronny Denilson, quien ejerce de socorrista desde hace tres años. Destaca que "la gran mayoría de los usuarios son muy amables", mientras que otros "dan un poquito más de trabajo, pero nada que llamando a la poli no se solucione", puntualiza con resignación.

Podría ser "mucho peor"

Los menos amantes de la piscina se refrescan como pueden en el Parque de Invierno. “Llevamos mal este calor, no estamos acostumbrados”, comenta Armando Álvarez, quien agrega que "el único consuelo es que se podría estar mucho peor, como en otros sitios de España”, mientras que "la única ventaja es que por la noche mejora la temperatura”.

Luz Mari García opta por el espacio verde ovetense porque "ahora no conduzco", de manera que ir a la playa en medios públicos "no me compensa”. Le gusta ponerse morena, pero "no aguanto más de dos horas al sol".

Por su parte, Rodrigo González busca sombra y considera que "en Oviedo debería haber más árboles”.

Entre perros y niños

Para Irene Llana, el criterio de elección de su lugar de relax viene condicionado por su mascota. "Como tengo perro, busco donde pueda sacarlo, y aquí hay sombra y agua. Si no, voy a alguna playa a Candás o Avilés a la que pueda llevarlo", asevera.

Claudia Peñate ve el parque ovetense "perfecto para venir con niños", dado que "tenemos espacio para jugar e ir por la tarde a la piscina de San Lázaro”.

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En opinión de Manuel Villegas y Alejandro Prendes, ovetenses de 16 años, el menú de esparcimiento ideal es "jugar al fútbol y, por la tarde, a la piscina”.