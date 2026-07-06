Los opositores a profesor en Asturias tienen miedo a reclamar por si les bajan la nota: el PP pide garantías al Principado para que no ocurra
La diputada regional Gloria García recuerda a la Consejería que la ley “impide que la presentación de alegaciones pueda agravar la situación de los opositores"
Los aspirantes a plazas docentes se han quejado de la falta de tiempo para realizar el supuesto práctico: "Hay sensación de indefensión y arbitrariedad"
Lucía Rodríguez Alonso
“Existe una preocupación entre los aspirantes del procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Maestros convocado por la Consejería de Educación”. Gloria García, diputada regional del Partido Popular y portavoz de Educación, alerta sobre el miedo de los opositores a plazas docentes a reclamar tras la prueba celebrada recientemente en Asturias. La parlamentaria explica que “en el trámite de alegaciones contra las calificaciones, varias personas opositoras han manifestado que en procesos selectivos anteriores se han dado casos en los que, al solicitar una revisión, o presentar alegaciones, la nota inicial podía disminuir”. Algo que, recalca, es ilegal. “Esta situación podría volver a producirse en la presente convocatoria”, denuncia.
Según explica García, esta práctica resulta “especialmente preocupante” dado que “no solo puede perjudicar a quienes deciden reclamar, sino que también puede conllevar a que muchas personas renuncien a ejercer su derecho a formular alegaciones, por miedo a obtener un resultado peor”.
El PP recurre a la normativa existente para argumentar su posición. Así, conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “cuando un opositor impugna su calificación mediante la presentación de alegaciones ante el propio tribunal calificador, la resolución que dicte la Administración no puede, en ningún caso, agravar o empeorar su situación inicial”
El Partido Popular considera “imprescindible” la intervención de la Consejería de Educación para que, en este procedimiento selectivo, “se traslade unas instrucciones claras y precisas, a los tribunales, y se garantice que la presentación de alegaciones no conlleve bajadas de nota”.
La diputada del PP recalca que “cualquier modificación desfavorable debería quedar limitada a supuestos excepcionales de error material, aritmético u objetivo, debidamente motivado, individualizado, y acreditado en el expediente, con pleno respeto a las garantías de audiencia, contradicción y motivación”.
Quejas por falta de tiempo
Por otra parte, la portavoz de Educación, quiso poner de manifiesto “las quejas que han trasladado tanto opositores como preparadores en relación con el supuesto práctico, planteado por alguno de los tribunales”. Explica que "el problema" no radica en que "el ejercicio fuera técnicamente imposible o ajeno a la realidad educativa", sino en "su extensión, densidad, y acumulación de exigencias", ya que lo hacían "materialmente inabarcable en el tiempo previsto para su realización, fijado en dos horas”, indica.
La diputada corrobora que “esta forma de plantear los supuestos provoca en los opositores una sensación de indefensión y arbitrariedad por la desproporción entre las exigencias de la prueba y el tiempo disponible". Por ello, insiste García, la Consejería de Educación "debe garantizar que las personas aspirantes puedan demostrar su competencia profesional" en condiciones "razonables, objetivas, y acordes con la finalidad del procedimiento selectivo”, concluye.
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