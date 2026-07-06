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La planta de Indra que se aleja de Langreo desata una tormenta política en Asturias: "Mucho compromiso pero ninguna realidad"

El futuro del proyecto industrial enfrenta a PP, Vox e IU, que exigen explicaciones al Gobierno de Adrián Barbón y reclaman que se garantice la inversión en Asturias

El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el presidente del Principado, Adrián Barbón.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el presidente del Principado, Adrián Barbón. / Armando Alvarez

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Zaira Varas

Oviedo

La posibilidad de que la planta de vehículos militares de Indra termine instalándose en As Pontes (Galicia) y no en los talleres de Barros, en Langreo, ha provocado una cascada de reacciones políticas en Asturias. Tanto la oposición como el propio socio parlamentario del Gobierno del Principado coinciden en reclamar explicaciones al Ejecutivo de Adrián Barbón ante el riesgo de que la inversión abandone la comunidad.

El diputado del PP Rafael Alonso, aseguró que tras conocerse la intención de Indra de implantar el proyecto en Galicia por la falta de acuerdo con Duro Felguera: “todos los grupos políticos, incluido su socio, le exigieron a Adrián Barbón que explicara qué había ocurrido”. A su juicio, la comparecencia del consejero Borja Sánchez “ni explica ni clarifica nada” y “con ese silencio solo viene a confirmar la preocupación por la pérdida de un proyecto trascendental para la industria asturiana”. Además, criticó que el Ejecutivo pida “que cese el ruido” mientras no informa de las gestiones realizadas y advirtió de que “Asturias no puede perder otra oportunidad por la falta de iniciativa y acción del Gobierno de Adrián Barbón, una vez más mucho compromiso pero ninguna realidad”.

Desde Vox, la portavoz Sara Álvarez Rouco responsabilizó al Ejecutivo socialista de la situación: “Nosotros pensamos que siempre que sale un Gobierno socialista prometiendo compromiso para la instalación de un proyecto o de una industria, pues nos tememos lo peor”, afirmó. En su opinión, el caso de Indra constituye “otra muestra de la incompetencia y del mal hacer que tiene el Partido Socialista y todo el Gobierno”.

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Por su parte, el portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, volvió a pedirle al Principado que utilice "todos los recursos a su alcance" para garantizar que la inversión permanezca en Asturias. “Creemos que hay instrumentos legislativos que se pueden utilizar, incluida, si fuera necesario, la expropiación”, señaló. Asimismo, advirtió de que la marcha del proyecto “sería un gran fracaso de este Gobierno progresista” y que "por parte de convocatoria por Asturias, no lo vamos a permitir". Aseguró que su formación trabajará para que la inversión “se materialice en puestos de trabajo de calidad para los asturianos y las asturianas”.

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