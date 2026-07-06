La plantilla de Corteva irá a la huelga: seis días de paros contra el cierre de la fábrica de Tamón

La plantilla de Corteva en Tamón irá a la huelga en julio para exigir a la multinacional estadounidense la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que afecta a los 73 trabajadores de la fábrica de fitosanitarios de Carreño. El comité de empresa ha convocado paros para los días 9, 10, 14, 15, 21 y 22 de julio, con inicio a las 7.00 horas del primer día de cada convocatoria y finalización a la misma hora del día siguiente. Los servicios mínimos se negociarán este martes, cuando el comité de empresa tiene previsto también otro encuentro de negociación con la compañía en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

El objeto de la huelga, según el comité de empresa, es exigir a Corteva la retirada del ERE de extinción presentado por la compañía. Los representantes de la plantilla sostienen que “no hay causa que lo justifique” y defienden que el centro de trabajo de Tamón “tiene futuro”.

La multinacional plantea el cierre de la antigua planta de productos fitosanitarios de DuPont y la extinción de los contratos de sus 73 trabajadores por causas productivas. La empresa vincula la decisión a los cambios en la demanda y a la competencia de fabricantes chinos de genéricos del picoxystrobin, el único componente activo que se produce en la factoría asturiana.

La patente de ese producto caducó y, según la compañía, la entrada de competidores con menores costes ha comprometido la viabilidad de la planta. El picoxystrobin se fabrica en Tamón para su exportación fuera de la Unión Europea, ya que su uso para la protección de cultivos en suelo comunitario fue prohibido por la UE por su impacto ambiental.

Negociación abierta

La convocatoria de huelga se produce en pleno proceso de negociación del expediente de regulación de empleo. Representantes de la empresa y de la plantilla mantuvieron ya una primera reunión en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), en Oviedo, donde la compañía expuso la documentación con la que justifica el cierre. Los representantes de la plantilla le plantearon entonces a la compañía una extensa batería de preguntas, reclamando igualmente ampliar los datos sobre la fábrica en los que Corteva sustenta su drástica decisión de cierre.

La empresa contestará a esas preguntas en la reunión de este martes, que se celebrará ya con la convocatoria formal de huelga sobre la mesa. Según fuentes conocedoras de la negociación, los representantes de la plantilla han dado este paso de convocar los paros laborales después de haber esperado "pacientemente" con el ánimo de arrancar la negociación "con cordialidad" y tras entender como insatisfactorias las respuestas dadas por la multinacional sobre la justificación del cierre.

Los sindicatos y representantes de los trabajadores, pertenecientes a LICA y SOMA-FITAG-UGT, rechazan los argumentos de Corteva y reclaman alternativas. La plantilla defiende que la fábrica fue objeto de mejoras en los últimos años para reducir costes y sostiene que no registra pérdidas.

El conflicto laboral se suma a la preocupación por el impacto industrial del cierre en Asturias. Trabajadores de Corteva ya se concentraron ante el SASEC para mostrar su rechazo a la clausura de la factoría de Tamón y advertir contra lo que consideran “un paso más en la desindustrialización” de la región.

El ERE planteado por Corteva afecta a la fábrica de Tamón, pero no al centro de servicios que la multinacional mantiene en el mismo emplazamiento. En conjunto, la compañía cuenta con más de 300 trabajadores en Asturias, aunque el centro de servicios también afronta una reestructuración vinculada a la futura separación del negocio de semillas, que pasará a denominarse Vylor..