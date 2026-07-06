El Principado sube el sueldo a sus empleados: quiénes serán los beneficiados, cuantías y cuándo se aplicará la medida

La retribución del personal al servicio de la Administración del Principado subirá este año un 1,5%, beneficiando a las cerca de 49.000 personas que integran la plantilla autonómica. La subida, aprobada este lunes por el Consejo de Gobierno, rondará los 32 millones de euros en total.

El incremento se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de este año. La previsión es que esta actualización se abone en la nómina de julio, en la que se incluirán también los atrasos correspondientes al período comprendido entre enero y junio.

Esta medida beneficiará al conjunto de empleados públicos de la Administración autonómica: personal funcionario y laboral, personal docente, estatutario del Servicio de Salud y otros colectivos.

“La medida se ajusta a los límites retributivos establecidos en la normativa básica estatal y al Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, suscrito entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT y CSIF para el período 2025-2028”, explican desde el Ejecutivo regional.

Este acuerdo establece, además del incremento del 1.5%, una subida adicional consolidable del 0,5%, que se aplicará en el primer trimestre de 2027 si la variación anual del IPC de 2026 alcanza o supera el 1,5%.

Asimismo, el acuerdo recoge el complemento retributivo plus de residencia para personal del Sespa en formación en Medicina, Enfermería, Farmacia, Química y Psicología. También incluye la actualización de las retribuciones del personal docente no universitario, en cumplimiento del pacto “Asturias Educa”, alcanzado con los sindicatos para poner fin a la huelga docente del año pasado. En este sentido, contempla la actualización de diferentes conceptos retributivos.

Igualmente, el texto incorpora medidas retributivas específicas para determinados colectivos. Por ejemplo, la actualización de complementos del personal funcionario, la reorganización de las brigadas de carreteras y la integración de determinados complementos del personal de Justicia.

Noticias relacionadas

En total, desde el inicio de la actual legislatura, las retribuciones del personal de la Administración se han incrementado un 10%. Un esfuerzo, destacan, “que refleja el empeño del Gobierno de Asturias en reconocer la labor que realizan trabajadoras y trabajadores públicos y en ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía”.