El Rey concede la Orden del Mérito Civil al empresario Francisco Rodríguez, presidente de Ilas-Reny Picot

El Rey Felipe VI ha distinguido con la Orden del Mérito Civil al empresario asturiano Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas Asturianas (Ilas-Reny Picot), a propuesta del presidente del Principado, Adrián Barbón. El jefe del Ejecutivo autonómico cursó la solicitud con el aval y la firma de los anteriores presidentes de Asturias.

Barbón comunicó este lunes la concesión al propio Rodríguez, que desconocía tanto la presentación de la candidatura como la decisión final de la Casa Real. El presidente informó también a los miembros del Consejo de Gobierno de un reconocimiento que premia la trayectoria empresarial del fundador de una de las compañías asturianas con mayor proyección internacional.

Francisco Rodríguez fundó en 1960 Industrias Lácteas Asturianas (Ilas) en Anleo, en el concejo de Navia. La firma, conocida comercialmente como Reny Picot, pasó de una iniciativa vinculada a la elaboración de quesos a convertirse en un grupo lácteo con presencia en distintos mercados. La compañía, tras vivir un despegue mundial, mantiene su sede central en Anleo. La trayectoria de Rodríguez ya había sido reconocida en Asturias con la Medalla de Plata del Principado, que recibió en 2001 por su papel en el desarrollo económico y social de la comunidad.

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La Orden del Mérito Civil fue instituida en 1926 por el rey Alfonso XIII y distingue los servicios relevantes prestados a España, así como las virtudes cívicas de ciudadanos españoles y extranjeros.