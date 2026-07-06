Seis meses de preparativos y transporte público reforzado, el mayor operativo del verano en Asturias para disfrutar del eclipse del 12 de agosto "de una manera segura"

El próximo 12 de agosto, Asturias será uno de los mejores lugares del país para contemplar el eclipse solar total, un acontecimiento excepcional que, según el Gobierno del Principado, no volverá a darse en 150 años. La previsión de una importante afluencia de visitantes ha obligado a diseñar un amplio operativo que lleva preparándose desde hace medio año y que implicará a todas las administraciones.

Tras una reunión de coordinación celebrada este lunes, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, explicó que el objetivo es que el fenómeno pueda disfrutarse "de una manera segura" pese al incremento de desplazamientos que se espera.

Las previsiones apuntan a que el eclipse atraerá a miles de personas más de las que habitualmente visitan Asturias en esas fechas. "Hay que tener en cuenta que normalmente un 12 de agosto en Asturias hay un millón de habitantes asturianos pero también más de medio millón que normalmente todos los años están y disfrutan de nuestra tierra", señaló Lastra.

Ese argumento de visitantes obligará a reforzar especialmente la movilidad, ya que muchos se desplazarán hasta alguno de los 78 puntos de observación habilitados en el territorio asturiano: "Hay que dar esa respuesta de movilidad, esa respuesta de seguridad para que la movilidad sea segura y, por lo tanto tanto, todos los efectivos que tenemos entre las distintas administraciones van a estar desplegados en el territorio".

Otro de los aspectos en los que más insistieron es el de la protección de la vista. Las autoridades recordaron que el eclipse únicamente podrá observarse con gafas homologadas y avanzaron que se distribuirán miles de unidades durante las próximas semanas: “Quiero reiterar que es fundamental que la gente que vaya a ver el eclipse que lo vea con la protección adecuada”.

Por su parte, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, destacó que la coordinación entre administraciones comenzó hace ya seis meses y que el fenómeno supone un reto sin precedentes para Asturias. “Es cierto que el eclipse es un evento único, es algo que ocurre cada 150 años en Asturias y tenemos que prepararnos y coordinarnos y hoy era esa apuesta en común de todo el trabajo que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo”, aseguró.

En materia de organización, el Principado ha decidido identificar un punto principal de observación en cada concejo, donde estarán preparados los accesos, los aparcamientos y las medidas de seguridad necesarias. “Desde el Gobierno y en coordinación también con la delegación hemos identificado un punto de observación por concejo de Asturias en el que vamos a tener preparados tanto los aparcamientos como las medidas de seguridad para desarrollar y para poder verlo con total seguridad”, indicó Llamedo.

Además, el Ejecutivo autonómico hace un llamamiento a reducir al máximo el uso del vehículo privado durante esa jornada. Para ello reforzará el transporte público, ampliando tanto el número de plazas como los horarios de las lanzaderas: “Tenemos que trasladar ese mensaje a la ciudadanía de que tenemos que evitar desplazarnos en los coches privados allí donde sea posible. Desde el Gobierno hemos incrementado también todo el transporte público (…) se han incrementado tanto el volumen de plazas de las lanzaderas como las horas hasta las 11 de la noche, incluso en la zona central hasta la una y media de la madrugada”.

Las gafas homologadas podrán recogerse, entre otros lugares, en oficinas de información turística, en distintos actos divulgativos y también en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. “Desde el Gobierno de Asturias vamos a repartir tanto en las oficinas de información turística como en los diferentes eventos y actos de sensibilización que estamos llevando a cabo y en la propia feria de muestras”, añadió la vicepresidenta.

Como medida preventiva, el Gobierno del Principado activará además el Plan de Protección Civil durante la jornada del eclipse para coordinar la respuesta ante cualquier incidencia derivada de la elevada concentración de personas y vehículos.

Eso sí, tanto Lastra como Llamedo coincidieron en trasladar un mensaje de tranquilidad. El grueso del dispositivo ya está diseñado y habrá una última reunión de coordinación a finales de julio para ultimar los detalles. Ahora solo queda, como reconoció la propia delegada del Gobierno, que acompañe el tiempo. “Esperemos tener buen tiempo, esperemos que lo pueda disfrutar todo el mundo y que lo haga de una manera segura”.