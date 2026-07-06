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El Sespa mejora las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario "para fidelizar talento y aliviar las listas de espera"

Conchita Saavedra, consejera de Salud: “Con este documento, reafirmamos nuestro compromiso con una sanidad pública de calidad, sostenible y centrada en las personas"

Protesta de trabajadores sanitarios en el HUCA.

Protesta de trabajadores sanitarios en el HUCA. / LNE

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Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

El Gobierno de Asturias ha refrendado een la mañana de hoy el acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración que actualiza y mejora las condiciones laborales, retributivas y organizativas del personal del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

El documento busca "reforzar la calidad de la atención, captar y fidelizar talento profesional y aliviar las listas de espera", subraya el Ejecutivo autonómico.

El Principado persigue incentivar la actividad adicional oportuna para atajar demoras, reforzar la coordinación y otorgar mayor estabilidad a la plantilla con mejoras retributivas y de conciliación, además de reducir la sobrecarga en la red de primaria. De este modo, se robustece la accesibilidad a todos los niveles asistenciales y la sostenibilidad del sistema sanitario público.

La consejera de Salud, Conchita Saavedra, ha valorado los avances que implica el acuerdo: “Con él reafirmamos nuestro compromiso con una sanidad pública de calidad, sostenible y centrada en las personas, al fortalecer las condiciones laborales del personal como base imprescindible para garantizar la mejor atención a la ciudadanía”.

Algunas de las mejoras previstas son las siguientes:

  • La actualización progresiva del coeficiente de ponderación nocturna, que pasará de 1,21 a 1,24 desde el 1 de julio de este año hasta el 1,26 en abril de 2027. Este indicador se aplica a las horas trabajadas por la noche para compensar su mayor penosidad física y mental.
  • Incremento acumulado del 45% en las cuantías por nocturnidad entre 2026 y 2027.
  • Módulos retributivos por actividad de cuatro horas para programas especiales, con importes específicos para demora quirúrgica, consultas externas y procesos complejos, entre otros procedimientos.
  • Complemento de homogeneización para corregir desigualdades retributivas.
  • El solape de jornada se reconoce como tiempo efectivo de trabajo mediante descanso equivalente.
  • Se habilita la posibilidad de realizar módulos de 12 horas de manera voluntaria.
  • Los programas de cobertura de incidencias se refuerzan con complementos específicos.
  • Las guardias localizadas incorporan derecho a descanso compensatorio cuando la actividad presencial se prolongue más allá de la medianoche.
  • Se garantiza el prorrateo de guardias por nacimiento de hijos e hijas, cuidado de menores e incapacidad temporal por embarazo.

Tiempo protegido para gestión

Además, el documento plantea mejoras específicas para robustecer la gestión clínica y la eficiencia en la red de atención primaria:  

  • Fijación de 50 minutos diarios de tiempo protegido para gestión clínica y organizativa, mediante el reajuste de agendas y la limitación de la citación directa a 38 huecos.
  • Compensación por estancia y permanencia en el centro de trabajo.
  • Compensación por manutención en actividades continuadas.
  • Implantación progresiva de vehículos oficiales y optimización del sistema de taxis para atención continuada.
  • Canalización del exceso de demanda a programas de demora con retribución proporcional.
  • Desarrollo de instrucciones técnicas para la gestión homogénea de urgencias extrahospitalarias.

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Por otro lado, el acuerdo mejora los descansos y las condiciones retributivas del personal en formación y configura un nuevo modelo de carrera profesional que favorece la equidad y la progresión.

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