El Sespa mejora las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario "para fidelizar talento y aliviar las listas de espera"

El Gobierno de Asturias ha refrendado een la mañana de hoy el acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración que actualiza y mejora las condiciones laborales, retributivas y organizativas del personal del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

El documento busca "reforzar la calidad de la atención, captar y fidelizar talento profesional y aliviar las listas de espera", subraya el Ejecutivo autonómico.

El Principado persigue incentivar la actividad adicional oportuna para atajar demoras, reforzar la coordinación y otorgar mayor estabilidad a la plantilla con mejoras retributivas y de conciliación, además de reducir la sobrecarga en la red de primaria. De este modo, se robustece la accesibilidad a todos los niveles asistenciales y la sostenibilidad del sistema sanitario público.

La consejera de Salud, Conchita Saavedra, ha valorado los avances que implica el acuerdo: “Con él reafirmamos nuestro compromiso con una sanidad pública de calidad, sostenible y centrada en las personas, al fortalecer las condiciones laborales del personal como base imprescindible para garantizar la mejor atención a la ciudadanía”.

Algunas de las mejoras previstas son las siguientes:

La actualización progresiva del coeficiente de ponderación nocturna , que pasará de 1,21 a 1,24 desde el 1 de julio de este año hasta el 1,26 en abril de 2027. Este indicador se aplica a las horas trabajadas por la noche para compensar su mayor penosidad física y mental.

, que pasará de 1,21 a 1,24 desde el 1 de julio de este año hasta el 1,26 en abril de 2027. Este indicador se aplica a las horas trabajadas por la noche para compensar su mayor penosidad física y mental. Incremento acumulado del 45% en las cuantías por nocturnidad entre 2026 y 2027.

entre 2026 y 2027. Módulos retributivos por actividad de cuatro horas para programas especiales , con importes específicos para demora quirúrgica, consultas externas y procesos complejos, entre otros procedimientos.

, con importes específicos para demora quirúrgica, consultas externas y procesos complejos, entre otros procedimientos. Complemento de homogeneización para corregir desigualdades retributivas.

para corregir desigualdades retributivas. El solape de jornada se reconoce como tiempo efectivo de trabajo mediante descanso equivalente.

mediante descanso equivalente. Se habilita la posibilidad de realizar módulos de 12 horas de manera voluntaria .

. Los programas de cobertura de incidencias se refuerzan con complementos específicos.

se refuerzan con complementos específicos. Las guardias localizadas incorporan derecho a descanso compensatorio cuando la actividad presencial se prolongue más allá de la medianoche.

incorporan derecho a descanso compensatorio cuando la actividad presencial se prolongue más allá de la medianoche. Se garantiza el prorrateo de guardias por nacimiento de hijos e hijas, cuidado de menores e incapacidad temporal por embarazo.

Tiempo protegido para gestión

Además, el documento plantea mejoras específicas para robustecer la gestión clínica y la eficiencia en la red de atención primaria:

Fijación de 50 minutos diarios de tiempo protegido para gestión clínica y organizativa , mediante el reajuste de agendas y la limitación de la citación directa a 38 huecos.

, mediante el reajuste de agendas y la limitación de la citación directa a 38 huecos. Compensación por estancia y permanencia en el centro de trabajo.

en el centro de trabajo. Compensación por manutención en actividades continuadas.

en actividades continuadas. Implantación progresiva de vehículos oficiales y optimización del sistema de taxis para atención continuada.

para atención continuada. Canalización del exceso de demanda a programas de demora con retribución proporcional.

a programas de demora con retribución proporcional. Desarrollo de instrucciones técnicas para la gestión homogénea de urgencias extrahospitalarias.

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Por otro lado, el acuerdo mejora los descansos y las condiciones retributivas del personal en formación y configura un nuevo modelo de carrera profesional que favorece la equidad y la progresión.