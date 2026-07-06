El turismo cultural, la salida para carreteras nacionales que se han quedado sin tráfico tras la construcción de autopistas y autovías

¿Qué hacer con las carreteras que han quedado relegadas tras la construcción de autovías y autopistas? Esa es la pregunta sobre la que pivotan las jornadas "Carreteras históricas y patrimonio viario: conservación, reutilización y difusión", que reúnen desde este lunes y hasta el miércoles en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo a investigadores, administraciones y profesionales del sector.

"Tenemos el reto, como sociedad, de decidir qué hacer con las infraestructuras degradadas que ya no tienen tanto tráfico y que se van deteriorando", explicó durante la inauguración Pedro Plasencia, profesor de Ingeniería del Transporte y Planificación de la Universidad de Oviedo y director del seminario. A su juicio, muchas de estas carreteras pueden tener "una segunda vida" gracias a su valor histórico, paisajístico y turístico.

Plasencia destacó que el objetivo del encuentro es compartir experiencias entre la universidad, las administraciones públicas y las empresas para abordar un problema que, en realidad, "también es una oportunidad" para revitalizar el territorio.

El seminario forma parte de un proyecto nacional de investigación que durante los próximos tres años estudiará la recuperación de antiguas vías de transporte y sus paisajes en zonas que han perdido actividad económica. En Asturias, los investigadores ya han comenzado a localizar carreteras nacionales cuyo tráfico cayó de forma notable tras la apertura de autovías paralelas, como ocurre con varios tramos de la N-630. "Son infraestructuras que todavía tienen mucho potencial para desarrollar iniciativas vinculadas al turismo cultural y al disfrute del paisaje", señaló Plasencia.

Experiencias fuera de España

Las jornadas servirán también para conocer experiencias desarrolladas fuera de España. Noruega e Irlanda expondrán programas de recuperación de carreteras históricas que han convertido antiguas vías en atractivos turísticos mediante la creación de miradores, intervenciones arquitectónicas y actuaciones de integración paisajística, con el doble objetivo de atraer visitantes y mejorar la calidad de vida de la población local.

El programa reúne a especialistas de universidades españolas e internacionales, entre ellas Alicante, Burgos, Cantabria, Castilla-La Mancha, País Vasco, Pennsylvania State University, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Oviedo, además de representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de varias administraciones autonómicas.

La inauguración contó con la participación de la vicerrectora de Sostenibilidad y Digitalización de la Universidad de Oviedo, Inés Peñuelas, y del viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible del Principado, Jorge García.

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El seminario finalizará el miércoles con una visita de campo por varias carreteras históricas asturianas para conocer sobre el terreno algunos de los ejemplos analizados durante las jornadas y comprobar las posibilidades de recuperación de este patrimonio viario.