Vehículos blindados y convencionales, la doble apuesta de Galicia que pudo instalarse en Asturias: el polo industrial con el que quieren reconvertir la descarbonizada As Pontes

Una doble apuesta productiva, basada en automóviles convencionales y en vehículos militares, en unos terrenos que van a expandirse de manera muy notable con impulso público, es planteada por la Xunta de Galicia como un paso que permitirá "abrir nuevas oportunidades de negocio" y "consolidará a la Comunidad como un territorio atractivo para invertir", en palabras del presidente gallego, Alfonso Rueda.

La singularidad del nuevo polo industrial de la comunidad vecina en As Pontes (La Coruña), localidad golpeada por la descarbonización, estriba en que, hasta el momento, se apoya en dos proyectos a los que aspiraba Asturias. Uno es el impulsado por SAIC, gigante chino de la automoción, que en su primera fase supondrá unos 200 millones de euros de inversión y la creación de 2.300 empleos, entre las sedes de Ferrol y de As Pontes.

El otro, sobre el que las partes directamente implicadas prefieren no dar muchos datos, es, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la implantación en esa área industrial de As Pontes de la segunda gran fábrica de blindados militares de Indra, que llegará tras la del Tallerón de Gijón, ya en fase de puesta a punto.

Durante semanas, la multinacional tecnológica apostaba para ese segundo equipamiento -necesario para cumplir en tiempo y forma con los crecientes encargos que afronta- por la fábrica en desuso que Duro Felguera tiene en Barros, en Langreo, otro municipio golpeado por la descarbonización, al igual que As Pontes. Sin embargo, la falta de un acuerdo en la compraventa de las instalaciones ha llevado a la compañía a buscar nuevos horizontes. Con todo, la puerta de Barros no se ha cerrado definitivamente, porque Indra Land Vehicles podría plantear una tercera planta en el Norte de España, aunque se prevé que tenga menor envergadura.

El director general de Indra Land Vehicles, Frank Torres, habló recientemente de la posibilidad de este tercer equipamiento. No obstante, hay más candidatos. Entre ellos León, que ya tiene asignado un proyecto de Indra para fabricar drones.

El Principado confía en Indra

Entretanto, Adrián Barbón, presidente del Principado, volvió a subrayar ayer que mantiene su confianza en que Barros recibirá una inversión de Indra y recordó que se está tramitando la petición de la empresa para que su plan en Asturias sea declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER). "Para tranquilidad de todos, quiero dejar una cosa clara. Si no se pusieran de acuerdo Indra y Duro Felguera por la planta de Barros, Asturias no va a permitir que perdamos ese tren de inversión. Y eso significa que, con la solicitud de la declaración de proyecto estratégico, nosotros utilizaremos todos los instrumentos legales, y cuando digo todos son todos, para que esa inversión se ejecute en Asturias", expresó Barbón en referencia, sin citarla, a la opción de expropiación que contempla la ley PIER, ya avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El Presidente quiso recordar además a Duro Felguera que "Asturias colaboró con su saneamiento económico para impedir que se viniera abajo", aportando 6 millones para su rescate.

La multinacional española no quiere soltar prenda sobre sus intenciones. "Nuestros planes industriales los hacemos, no los comentamos antes. Estamos analizando la manera de dar respuesta a las necesidades industriales que tenemos y todo eso formará parte de una reflexión estratégica", apuntaron fuentes de la empresa.

La Xunta compra una nave de más de 110.000 metros

Mientras tanto, Galicia aprieta el acelerador para facilitar el aterrizaje de Indra. La Xunta acaba de firmar la adquisición de las instalaciones de la empresa Einsa Print (empresa del sector de la impresión) en As Pontes, una de las mayores naves industriales de la zona, con más de 110.000 metros cuadrados de superficie y con actividad parcial en la actualidad, en una operación destinada a facilitar la implantación de un gran proyecto de producción industrial en el municipio.

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso (PSOE), valoró este avance como un paso decisivo hacia la consolidación de un proyecto estratégico para la localidad y aseguró que el proceso se ha desarrollado "con firmeza, seriedad y discreción".

El regidor socialista no comparte signo político con el gobierno autonómico del PP, pero ha resaltado la total colaboración institucional. La compra, aseguró, es el resultado de "meses de intenso trabajo, esfuerzo, discreción y coordinación entre administraciones" y constituye un hito tanto para As Pontes como para Galicia al situar las instalaciones bajo titularidad pública.

Formoso indicó que esta operación representa la primera fase de un proyecto industrial de gran envergadura impulsado de forma coordinada entre la Xunta, el Gobierno de España y el Ayuntamiento, con el objetivo de favorecer la implantación de una iniciativa empresarial estratégica para un municipio que, curiosamente al igual que Langreo, ha sido golpeado por la transición energética, puesto que afrontaron el desmantelamiento de la mayor central térmica de carbón de España. Asimismo, el Alcalde agradeció el trabajo desarrollado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y sus respectivos equipos por su implicación en el desarrollo de la operación.

Un buque de coches chinos

Como prueba de que el proceso “marcha a buen ritmo”, el presidente de la Xunta anunció que en los próximos días llegará a Ferrol un buque con vehículos de la empresa SAIC, que servirá como prueba logística para, después, seguir avanzando en toda la tramitación.

El pasado mes de abril, Alfonso Rueda realizó un viaje a China con una agenda de trabajo centrada en posicionar a Galicia como un destino atractivo para la inversión industrial.