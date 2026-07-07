Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 7 de julio de 2026

Oviedo

Conferencia «La supuesta crisis del Derecho Internacional y sus posibles remedios»

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, una conferencia sobre «La supuesta crisis del Derecho Internacional y sus posibles remedios», impartida por Javier González-Vega, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo y miembro de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Ha impartido cursos y conferencias en todas las universidades españolas, y en instituciones universitarias de Europa e Iberoamérica, así como en el marco de la Academia de Derecho internacional de La Haya. Es autor de numerosas publicaciones en el ámbito del Derecho Internacional Público y el Derecho Europeo. El acto contará con la presentación de Ramón Punset, catedrático emérito de Derecho Constitucional, letrado del Tribunal Constitucional y académico de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, con cuya colaboración está organizada la conferencia. Entrada libre.

Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino 2026

Del viernes 3 al domingo 12 de julio se celebran las Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita en la que los establecimientos participantes ofrecen durante diez días elaboraciones originales con el torto como protagonista. Cada local diseña libremente su propuesta culinaria, eligiendo la receta, los ingredientes, el acompañamiento y el maridaje que considere más adecuado, así como el precio de venta. La iniciativa invita a descubrir distintas reinterpretaciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía asturiana.

Ciclo «Martes, Letras al aire: Aires de Europa»

El ciclo «Martes, Letras al aire: Aires de Europa» continúa su programación estival con una nueva sesión a las 19.00 horas en el Estanque de Covadonga, protagonizada por Carlota Suárez. La iniciativa lleva las actividades de las bibliotecas al aire libre durante el verano. En caso de lluvia, el encuentro se trasladará a la Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja).

Exposición «Vestigios de pintura»

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, cuelga desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, de 18.00 a 21.30 horas.

Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo ofrece la muestra «Raigambre», una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Muestra fotográfica

El Centro Social Buenavista acoge del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica «Oviedo y Transilvania Hermanadas», del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como «Julián de Transilvania». La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Semana Negra

A las 17.00 horas abre el recinto de la Semana Negra en el Arbeyal y se pueden ver las exposiciones «Trabajar cansa», en la carpa Expo-Cómic y las fotografías de Victoria Iglesaias en la carpa del Encuentro. Además, en esta última carpa se sucederán las siguientes actividades: 18.00 horas, presentación y mesa redonda: «Asturias Negra y Criminal», Con Berta Piñán, Xuan Cándano, Pilar Sánchez Vicente, Jesús Palacios, David Suarón y Virginia Gil Torrijos; 19:00. presentación de «Desearás estar bajo tierra», de Marta Prieto; 19:30. presentación: «Los Franco», de Mariano Sánchez Soler; 20:00 horas, presentación de «Los incendios», de Marian Peyró; 20:30. «El balanceo del Alacrán», de Eduardo Fernán-Lópe; 21.00 horas, charla con José Luis Muñoz, con Mariano Sánchez Soler y Paco Gómez Escribano; y 22.30 horas, noche musical «Cómo hacer una canción de pop rock español y no morir en el intento», con Ígor Paskual. En el Espacio A Quemarropa las presentaciones serán a las 18.00 horas, «Partida de nacimiento», de Paco Pérez; 18:30, «Transgresoras: Beata Dolores», con Beatriz Cepeda; a las 20.00 horas, «Lobo» de Adolfo García Ortega;_20.30 horas, «Hijos del caballo blanco», de Ignacio Marín; 21:00horas «Diario de un cobarde desde el fin del mundo», de Javier Tolentino y 21.30 horas, «Yo te libero», de Reyes Martínez. Además, a las 19.00 horas, el Aula SN versará sobre «Los encantos del desencanto: sobre los mitos de la Transición española», con Germán Labrador Méndez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y presentación de Ángel de la Calle. Y en la Carpa de la Palabra las citas son: a las 18.00 horas, presentación de «Fuera de plano», de Jesus Boluda del Toro; a las 18.30. «Gerda Taro. Fotógrafa en la guerra de España», de Fernando Olmeda; a las 19.00 horas, Mesa redonda sobre «El antroxu: la ciudadanía crítica a través de la celebración», con Cristina Jareño, Francisco Villaverde y Ángel González Fernández;_a las 20.00 horas, presentación de «La oración del mal», de Francisco Castro y alas 20.30 horas, mesa redonda sobre «TBO Berde#3», con Purificación E. Saavedra Posezda, Carol Medina, Carlos Grasa, Elena Álvarez, Marisol Álvarez y Andrés González.

Escuela de Comercio

Hoy se presenta el libro de Rafael Jiménenez Asensio «Clarín. Republicano de las letras», en dependencias de la Escuela de Comercio (vestíbulo de la segunda planta), en un acto organizado por el Ateneo Obrero de Gijón. Se trata de una biografía de Clarín, con prólogo de Leopoldo Tolívar Alas, que aborda los hitos más destacados de su vida y pone el foco en sus relaciones literarias, así como en su mordaz periodismo político-institucional, impregnado de una visión republicana. La entrada es libre.

Toma 3

A las 20.00 horas, en el espacio cultural Toma 3 (Marqués de Casa Valdés, 2), hoy se presenta el libro «Puerto sin mar» (Ediciones Chaman) de la escritora y actriz Esther Abellán. Presentará la sesión Julia Navas.

Museos Arqueológicos de Gijón

En el programa «Verano a la romana», hasta el 20 de septiembre, se podrá disfrutar de «Diviértete en familia», una actividad que no necesita inscripción previa y que anima a descubrir antiguas deidades entre las ruinas del yacimiento.

CMI de El Llano

Durante todo el mes de julio el centro acoge «Biografías de una isla», una exposición de Liam Eylé Perdomo que muestra «el mapa emocional de la isla de Cuba que se expande más allá de sus fronteras».

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra «Aplazar la fragilidad», de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título «Centenario Amador (1926-2026)». La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 hora. Sábados, de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Puede verse la exposición «Territorios subjetivos», de Miriam V. Amengual, enmarcada en las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón. Asimismo, el Museo Barjola acoge la muestra «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970», que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Avilés

Diálogo en Ferrera

El parque de Ferrera acoge, de 10.30 a 11.40 horas, el diálogo «Cuando la naturaleza vuelve a la ciudad», dentro de la Bienal Climática. La sesión abordará experiencias de renaturalización urbana, corredores verdes, patios escolares y espacios de sombra.

Infancia y ciudad

La Bienal Climática celebra en el parque de Ferrera, de 11.40 a 12.50 horas, el diálogo «Nombrar, habitar y transformar: la infancia en la ciudad renaturalizada», centrado en los espacios educativos, el juego, la salud y el vínculo entre naturaleza y aprendizaje.

Teatro en la Factoría

La Factoría Cultural acoge a las 20.00 horas «Cuerpo de calle», pieza de artes vivas dirigida por Sonia Pérez Olmedillo dentro de la Bienal Climática. La propuesta explora la relación corporal y emocional con los espacios urbanos.

Paseos por la ría

Continúan los paseos en barco por la ría de Avilés, con salidas desde el pantalán 10 del puerto deportivo a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El precio general es de 8 euros.

Visita a la rula

La Nueva Rula de Avilés ofrece una visita guiada gratuita a las 16.45 horas. La actividad permite conocer el recorrido del pescado desde su llegada al puerto hasta la subasta. Es imprescindible reservar plaza previamente en la Oficina de Turismo.

Mortadelo y Filemón

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, acoge la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón», con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones del CSIC. Abre de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Naturalezas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer muestra «Naturalezas vivas», con obras de Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Barceló, Plensa, Hockney o Salgado, entre otros. La exposición abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Arte en la Bienal

La Bienal Climática despliega varias exposiciones en Avilés, entre ellas «Estación Meteo», «Industrias Presentes», «Duelos y Júbilos» y «Exposiciones en diálogo», repartidas por sedes como Camposagrado, Valdecarzana, la Antigua Pescadería, el parque de Ferrera y otros espacios culturales.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge «¡Aquí hay petróleo!», muestra sobre los combustibles fósiles, el poder y los imaginarios del deseo. La exposición traza una genealogía cultural de la modernidad fósil en España, con especial atención al franquismo.

Costumbrismo en la Casa

La Casa de Cultura presenta «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón. La exposición reúne cuadros y esculturas de quince artistas, entre ellos Evaristo Valle y Nicanor Piñole. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágenes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi». Habrá un acto de inauguración con el autor el día 10 de julio, a las 18.00 horas.

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas».

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

«Les Mañanes de Siero 2026»

El programa gratuito de talleres científicos y tecnológicos para niños y jóvenes del concejo mantiene abierto el plazo de inscripción para sus próximas sesiones. Bajo el lema «Cine, misterio y ciencia», la propuesta combina experimentos científicos, retos, actividades tecnológicas y dinámicas inspiradas en el mundo del cine y la investigación. La iniciativa, organizada por la Oficina Joven de Siero, se celebrará en julio en la Casa de Cultura de la Pola, del 6 al 10 y del 13 al 17; en el Casino de Lieres, del 13 al 17; en la Casa de Cultura de El Berrón, del 21 al 24; y en el Centro Cultural de La Fresneda, del 27 al 31. Los talleres se desarrollarán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

«Tierra y Sal», obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes en Candás (Carreño)

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón acoge «Tierra y Sal», una exposición con obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes. La muestra puede visitarse hasta al 12 de julio de 2026. Horario del Museo: de martes a domingo, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

«Paisajes de agua y luz», pintura de José Antonio Barriuso en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 14 de julio la exposición de pintura «Paisajes de agua y luz», de José Antonio Barriuso. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Colunga acoge la exposición «El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano»

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga acoge, hasta el 16 de julio, la exposición «El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Colunga. La muestra repasa la primera vuelta al mundo, desde los preparativos de la expedición en Sevilla hasta las dificultades de la navegación, el descubrimiento del estrecho y el regreso de la nao «Victoria» al mando de Juan Sebastián Elcano. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas.

Occidente

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

Noticias relacionadas

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.