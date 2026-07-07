Ángel García, el "faro" del socialismo asturiano que ahora avanza con viento de cola hacia la reelección en la Alcaldía de Siero

La espera paciente en ocasiones tiene un límite. Y también su recompensa. Le sucedió al Alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", que ha visto cómo se transformaba en poco tiempo su relación con los líderes autonómicos del partido, pasando de ser la piedra en el zapato del socialismo asturiano a tener cogida la sartén por el mango. En el inicio de su carrera hacia las elecciones municipales de 2027 fue presentado como "faro" de su partido. Lo dijo Adrián Barbón este domingo en Pola de Siero, donde se produjo la puesta de largo de "Cepi" como candidato a la reelección en la Alcaldía de Siero y donde se le presentó como ejemplo de unidad de la agrupación local: "lo que buscamos son candidatos que ganen fuera y sumen a nuestras siglas y le aporten credibilidad y apoyo electoral".

Sus afinidades están claras y no siempre han estado del lado de su partido, igual que su capacidad reivindicativa ha levantado ampollas en algunos momentos en el socialismo asturiano. Tampoco le dolió mantener un enfrentamiento abierto con el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, cuando se clausuró el Centro de Inteligencia Artificial de Lugones, por falta de respaldo por parte del Ayuntamiento de Siero, según la institución académica.

La puesta en escena de Cepi, esta pasada semana, con el secretario general del partido en Siero y el secretario de Acción Electoral de la agrupación local, anunciando su precandidatura para las próximas elecciones con el ánimo de dar estabilidad a la agrupación sierense ya evidenciaba que las relaciones con la cúpula del partido volvían a encauzarse. Todo se tranquilizó cuando Ángel García se mostró confiado en que no sería necesario impulsar una candidatura independiente en las próximas elecciones autonómicas para defender los intereses del concejo, que se estaba viendo perjudicado, a su juicio, por el retraso en las autorizaciones para la implantación de un hipermercado de la cadena Costco en el polígono de Bobes. Ni siquiera tuvo apenas contestación cuando se quejó públicamente de que muchas de las iniciativas que se paraban en el concejo «si fuesen en otros territorios, estarían ya resueltos». Lo dijo en una comparecencia pública en la que le acompañaba el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. Entonces espetó, para quien quisiera entender: «Espero que no sea necesario que desde Siero hagamos una candidatura a presentarnos a las próximas elecciones autonómicas para defender el concejo porque a este ritmo que vamos las cosas no están yendo como nos gustaría», advirtió. Y así lo ha logrado.

La paz socialista se selló en la pasada fiesta de los Güevos Pintos, cuando Adrián Barbón y la delegada del Gobierno acompañaron al Alcalde en la celebración, ha vivido ahora su capítulo definitivo. Lo que hasta hace bien poco era un dirigente crítico, desde este fin de semana es ya un líder "capaz de sumar más allá de las siglas" y de atraer el respaldo de ciudadanos que no necesariamente se identifican con el PSOE, pero sí con una "gestión eficaz", según ha dicho de él Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana. En esta próxima etapa, la carrera de "Cepi" en el municipalismo asturiano se anuncia más con viento de cola, frente a la etapa actual que se presentaba con el viento viene de frente.

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Lo que en otro tiempo amenazaba catástrofe, con wasaps de advertencia de por medio, es ahora una dulce calma.Y en la dirección de la Federación Socialista Asturiana se aferran a la garantía de Siero para sostener uno de sus feudos en el área central.