Arcelor prevé aumentar en un 25% la actividad del sínter de Gijón para recuperar los 5 millones de toneladas de producción de acero en Asturias

ArcelorMittal se ha marcado como objetivo aumentar en un 25% la producción del único sínter que le queda en Gijón, el sínter A, tras la clausura definitiva del sínter B el pasado 31 de diciembre por cuestiones medioambientales. Esa aumento de producción del sínter forma parte de los planes de la compañía para recuperar la producción de cinco millones de toneladas anuales de acero en sus plantas asturianas. El plan se apoya en las medidas de protección del acero de la UE con el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.

La sinterización es un proceso mediante el que se aglomeran finos de mineral de hierro para obtener bloques porosos y resistentes, en un proceso en el que el hierro también se mezcla con coque y minerales fundentes. Una operación que prepara el mineral antes de cargarlo en los hornos altos.

El sínter A, en el que la empresa invirtió en mejoras medioambientales como un nuevo filtro de mangas, produce actualmente 2,4 millones de toneladas anuales y el objetivo es alcanzar los 3 millones. Se trata de un objetivo muy ambicioso, toda vez que con Arcelor produjo en 2024, con dos sínter en actividad, 3,66 millones de toneladas y, en 2025, 3,39 millones de toneladas (ese año el sínter A paró durante 50 días).

El grupo siderúrgico prevé ejecutar un proyecto para optimizar el trabajo con un solo sínter y alcanzar esos 3 millones de toneladas de mineral sinterizado, importando por El Musel el millón restante necesario para producir los cuatro millones de toneladas anuales de arrabio en los hornos altos, que es su objetivo, según explicaron responsables de la multinacional siderúrgica a mandos de la empresa en una reunión que tuvo lugar a finales del pasado mes de junio.

Obras de la acería eléctrica de ArcelorMittal en Gijón. / Ángel González / LNE

A los cuatro millones de producción de los hornos altos que se destinarán a la acería LD III de Avilés, se sumará un millón más de toneladas de acero producidas por la nueva acería eléctrica de Gijón que aún está en construcción y que estará operativa, como pronto, a finales de este año, alimentando a los trenes de productos largos. Esa acería utilizará prerreducidos de hierro (DRI o HBI), también importados por El Musel, y chatarra para producir.

En cuanto a los dos hornos altos, se someterán sucesivamente a sendas reformas, uno en 2027 y otro en 2028, para mantener su plena actividad durante unos cuatro años. La ingeniería de ambos proyectos de reforma estará lista, respectivamente, antes de que concluya el año en curso y antes de concluya 2027.

Acería eléctrica de Avilés

En cuanto a los talleres de laminación, las previsiones son la siguientes: en productos planos, alcanzar las 600.000 toneladas anuales en el tren de chapa gruesa de Gijón y 3,4 millones de toneladas en el tren de bandas en caliente de Avilés. En productos largos, se prevé alcanzar una producción de 350.000 toneladas en el tren de carril e ir recuperando pedidos en el tren de alambrón de Gijón.

El escenario de recuperación de producción que contempla Arcelor es a partir del cuarto trimestre de este año o, a lo sumo, del primero de 2027. En el tercer trimestre la empresa aprovechará para realizar paradas de mantenimiento ante la menor demanda, al estar potenciales clientes aún consumiento stocks de acero que acumulan. Lograr alcanzar el pleno rendimiento de las instalaciones asturianas puede ser también relevante a la hora de que Arcelor decida acometer la inversión en la acería eléctrica que tiene proyectada para Avilés.

Arcelor ya ha recuperado la normalidad en la producción de sus dos hornos altos de Gijón, después de la avería que mantuvo inactivo durante siete meses, parte en 2025 y parte en 2026, una de las dos instalaciones.