Calor sin precedentes y sequía: el histórico balance climático de junio en Asturias, con un 55% menos de precipitaciones

Asturias acaba de cerrar un mes de junio que pasará a la historia climática de la región. Según el resumen climatológico elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), junio de 2026 fue el más cálido registrado desde el inicio de la serie histórica en 1961 y, además, presentó un acusado déficit de precipitaciones, confirmando una tendencia hacia episodios meteorológicos cada vez más extremos.

La temperatura media del mes alcanzó los 18,8 grados, tres grados por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020 (15,8 ºC). Se trata de una anomalía térmica muy significativa que convierte a este junio en el más cálido de los últimos 65 años. Las temperaturas máximas medias se situaron en 24,4 grados, casi cuatro grados por encima de lo habitual, mientras que las mínimas también fueron excepcionalmente elevadas, con una media de 13,1 grados, 2,2 grados superior a la normal.

El episodio más destacado llegó durante la última semana del mes, cuando una masa de aire sahariano afectó a toda la Península Ibérica y provocó la primera ola de calor del año en España. En Asturias se alcanzaron temperaturas superiores a los 40 grados en estaciones automáticas de Amieva (Panizales) y Camuño, registros muy poco habituales en la comunidad y que ilustran la intensidad del episodio.

A la anomalía térmica se sumó un marcado déficit de precipitaciones. Durante todo el mes se recogieron 30,9 litros por metro cuadrado, un 55 % menos de lo que suele llover en junio. Esta escasez de lluvia se refleja también en el año hidrológico, que acumula hasta finales de junio un déficit del 23 % respecto a los valores normales, manteniendo un carácter muy seco.

Descargas eléctricas también de récord

Paradójicamente, el mes estuvo acompañado por una intensa actividad tormentosa. La Aemet contabilizó 89.144 descargas eléctricas, concentrándose casi la mitad de ellas durante la jornada del 17 de junio, cuando se registraron más de 43.000 rayos. Ese día fue también el de mayor precipitación media en el conjunto del Principado.

Otro aspecto llamativo fue el elevado número de horas de sol. El observatorio del Aeropuerto de Asturias registró 201 horas de insolación, frente a una media climática cercana a las 160 horas, mientras que en Oviedo se alcanzaron 226 horas, muy por encima de los valores habituales para estas fechas cuando ronda los 161,4.

Escenario preocupante para el campo

La combinación de temperaturas excepcionalmente altas, escasez de lluvias y abundante insolación constituye un escenario que preocupa a los especialistas por sus efectos sobre los recursos hídricos, la agricultura, los ecosistemas y el riesgo de incendios forestales. Aunque un único episodio no permite extraer conclusiones sobre el cambio climático por sí solo, la sucesión de récords de calor observados en los últimos años es coherente con la tendencia de aumento de las temperaturas que vienen describiendo los estudios climatológicos.

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Así, el balance meteorológico del mes de junio de 2026 deja una fotografía clara: Asturias vivió un mes extraordinario por la intensidad del calor, la falta de precipitaciones y la persistencia de condiciones atmosféricas poco habituales, consolidándose como uno de los episodios climáticos más destacados de las últimas décadas.