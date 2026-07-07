Cristian Toro, portavoz nacional de Deportes de Vox, sacude al Principado: "Falta más inversión y que el dinero no se quede por el camino"

El portavoz nacional de Deportes de Vox, Cristian Toro, aprovechó su visita de este martes a Asturias para lanzar una crítica directa y muy afilada a la política deportiva del Principado. El dirigente aseguró que su formación está recorriendo "toda España" para analizar la situación del deporte y conocer, según dijo, las "deficiencias que hay en cada sitio". Además, añadió que Vox confía "en el deporte como herramienta de Estado". Recordó su vinculación personal con la región, donde preparó los Juegos Olímpicos, y reconoció que, “la verdad”, le sorprendió el estado actual del deporte asturiano.

Toro cuestionó el esfuerzo presupuestario del Gobierno regional al asegurar que el incremento anunciado “es un 0,12% del presupuesto”, una cifra que calificó de insuficiente. “De ese dinero, un millón de euros va destinado a personal; es decir, están dando limosnas al deporte”, sostuvo.

El portavoz también se refirió a la inversión de 160.000 euros prevista para las instalaciones deportivas del Embalse de Trasona, un lugar que conoce de primera mano por haber entrenado allí durante su preparación olímpica. “Esos 160.000 euros son bienvenidos, claro, pero no son suficientes”, afirmó. A su juicio, el deporte asturiano necesita una apuesta económica mucho mayor para mejorar tanto las infraestructuras como el apoyo directo a los deportistas. “Falta más inversión, falta que el dinero llegue a las instalaciones, que llegue a los deportistas y no se quede por el camino, como suele pasar y como está pasando ahora mismo”, denunció.

En tono irónico, Toro concluyó su intervención asegurando que regresará con frecuencia si cada una de sus visitas se traduce en nuevos anuncios de inversión. “Si cada vez que venga a Asturias anuncian inversión en deporte, vendré cada fin de semana a visitaros”, bromeó.

Eso sí, dejó claro que desde Vox seguirán reclamando un mayor respaldo institucional al deporte. “Seguiremos empujando para que el deportista no sufra el abandono que está sufriendo y, sobre todo, para que las instalaciones asturianas estén cubiertas y el deporte sea una forma de vida en Asturias y en toda España”, concluyó.