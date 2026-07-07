"Yo estaría encantada de pagarla": la vicepresidenta del Principado ve normal que los asturianos abonen la tasa turística, pese a que su Gobierno busca fórmulas para evitarlo

La vicepresidenta del Principado "estaría encantada" de pagar la futura tasa turística al hacer una escapada por Asturias aunque su Gobierno (PSOE e IU) busca al mismo tiempo una fórmula para evitar que los asturianos tengan que abonarla cuando entre en vigor.

Esa es la reflexión que dejó este martes la número dos de Adrián Barbón y responsable de Turismo, Gimena Llamedo, quien habló sobre la tasa turística en una entrevista en RTPA y dijo que contribuiría "encantada" con los 50 céntimos por persona previstos por el nuevo gravamen cuando fue preguntada sobre un asunto que queda por resolver en esta tasa: qué ocurrirá con los asturianos que hagan turismo dentro de la comunidad y se alojen en concejos donde se aplique el gravamen.

Llamedo restó importancia a esa situación y defendió su aplicación. "Hablamos de una tasa muy moderada: los niños no pagan y muchas veces hacemos turismo en familia. Son 50 céntimos por persona. Si voy a pasar unos días a Somiedo, estaría encantada de contribuir a que ese paraíso siga estando como está", afirmó. "Todos somos turistas y, cuando viajamos, no elegimos una playa u otra porque un aparcamiento cueste un poco más o un poco menos. Tampoco vamos a elegir un concejo o una comunidad autónoma por una tasa como esta", reflexionó.

Pese a esa defensa, ella misma dijo que el Ejecutivo autonómico estudia "otras fórmulas" para evitar esa situación. Fuentes del Principado precisaron que una exención para los residentes sería inconstitucional, por lo que se trabaja en mecanismos alternativos que permitan esquivar ese escenario que, aunque defendido por Llamedo, se quiere evitar.

¿Cuándo se aplicará?

La Vicepresidenta defendió la implantación de la tasa, prevista para aplicarse en Semana Santa y entre junio y septiembre, como "una forma de cuidar un paraíso natural como el nuestro y de legarlo a las generaciones futuras". Según explicó, la recaudación servirá para ayudar a aquellos municipios que durante la temporada turística llegan a multiplicar por seis su población y, con ello, sus gastos en servicios públicos. "Allí donde existe una tasa turística no dejan de ir visitantes", sostuvo.

La tasa turística fue aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno y ahora iniciará su tramitación en la Junta General. Si supera ese trámite, entrará en vigor el próximo año y serán los ayuntamientos quienes decidan si la implantan o no y la recauden. El objetivo del Ejecutivo es que los municipios con mayor presión turística puedan compensar el incremento de gastos que soportan cuando multiplican su población durante la temporada alta. Esta tasa cuenta con la oposición de la derecha asturiana y de las patronales turísticas y empresariales OTEA y FADE.

Llamedo también cargó contra la postura del PP. "Llama la atención que el PP la critique aquí mientras la promueve en Galicia. Es una medida que ha venido para quedarse, es una cuestión de justicia y nos ayudará a cuidar el paraíso", concluyó.