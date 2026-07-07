Piden 15 años de cárcel para un avilesino por mantener relaciones con su sobrina, menor
La defensa aduce que la chica estaba a un mes de cumplir la edad legal de consentimiento y que mantenían un noviazgo
Zaira Varas
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo acoge este miércoles la vista oral en la que se juzgará a un avilesino de 44 años acusado de agresión sexual por mantener relaciones con una menor que aún no había alcanzado los 16 años de edad, hechos por los que la Fiscalía solicita una pena de prisión de 15 años. Según el relato de la menor llegó a quedarse embarazada.
Según la información facilitada por el abogado de la defensa, Gabriel Inclán, el hombre mantenía una relación sentimental con una chica que, en el momento de los hechos estaba a un mes de cumplir los 16, edad mínima legal fijada por la legislación española como límite para que el consentimiento tenga validez jurídica.
La vista, prevista para las 10.30 horas, analizará los hechos y las circunstancias del caso. Eso sí, la petición de la acusación es de 15 años de prisión, una de las más elevadas contempladas en el marco jurídico español.
Por el momento, la defensa no contempla alcanzar un acuerdo de conformidad antes del juicio, y pedirá la libre absolución alegando que la chica estaba a un mes de cumplir los 16 años y que mantenían un noviazgo en el que él pensaba que ya los había cumplido.
Gabriel Inclán indicó que el acusado se encuentra en prisión preventiva y, según información facilitada por su entorno ha tenido que ser trasladado de varios centros penitenciarios por amenazas de muerte por parte de la familia de la menor, precisó el letrado, que teme un clima de tensión durante la sesión de hoy en los juzgados de Oviedo.
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