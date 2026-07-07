Una herramienta neumática activó una "atmósfera explosiva preexistente" en una mina mal ventilada, confirma un perito sobre Cerredo

Un informe pericial incorporado a la investigación judicial del accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores el 31 de marzo de 2025, confirma la acumulación natural de grisú como causa más probable de la deflagración. El dictamen, elaborado por el ingeniero de minas Rubén García Sánchez a petición de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, da especial relevancia a la detección de una fuga de metano en una grieta del hastial izquierdo del taller de carbón y vincula el origen de la explosión con el uso de una herramienta neumática en una atmósfera explosiva ya formada.

La conclusión central del informe es que durante la visita técnica a la explotación, realizada el 11 de julio de 2025, se constató una “emanación directa de grisú” procedente de una “grieta/fisura en el hastial izquierdo” con concentraciones superiores al 5%; es decir, dentro del rango explosivo. El perito subraya además que esa fuga natural estaba situada en el lado opuesto a la línea de aire comprimido, ubicada en el hastial derecho, lo que a su juicio descarta una relación entre el gas acumulado y la red neumática, descartando así que se produjese un sabotaje en la mina inyectando gas propano en la misma.

Falta de ventilación

El dictamen considera que la presencia de grisú el día del accidente se debió a una acumulación natural favorecida por la falta de ventilación secundaria. El informe sostiene que, con la ventilación encendida, la concentración de gas caía drásticamente al separarse apenas unos centímetros del punto de emanación, lo que demostraría que la acumulación se produjo por ausencia de barrido de aire. En ese escenario, la herramienta neumática habría actuado como foco de ignición. El cierre del informe lo resume así: “La herramienta neumática habría actuado como la energía de activación sobre una atmósfera explosiva preexistente”.

El perito también concede importancia a las telemetrías. Según el dictamen, los registros de los sensores muestran una evolución compatible con emisiones de metano propias de la mina. “Las curvas de ascenso de concentración registradas el día del siniestro son idénticas a las firmas de emisión de grisú observadas en jornadas previas”, señala el informe. Añade que los datos de días anteriores ya reflejaban “niveles crecientes de metano en el taller de carbón”, lo que refuerza la tesis de una acumulación endógena y no de una contaminación artificial del sistema.

La imposibilidad de un sabotaje

El informe fue encargado para analizar la hipótesis de sabotaje surgida a raíz de una denuncia anónima recibida en enero de 2026. Esa comunicación planteaba que alguien pudo introducir propano en la red de aire comprimido a través del purgador del calderín del compresor principal, para que la mezcla llegara al tajo por las mangueras y saliera por las herramientas neumáticas. Tal como había avanzado LA NUEVA ESPAÑA, expertos y fuentes de la investigación descartaban prácticamente del todo esta posibilidad pese a la denuncia anónima. Algo que confirma este informe.

El dictamen coincide con esa línea. Aunque admite que la manipulación con propano sería técnicamente posible en abstracto, concluye que resulta “extremadamente improbable” a la vista de las evidencias físicas. Uno de los argumentos principales es la ausencia de daños internos en la red neumática. Si el propano hubiera circulado por las mangueras y se hubiera inflamado, el informe sostiene que se habría producido un retroceso de llama y reventones de dentro hacia afuera. Sin embargo, “ninguna manguera del sistema de aire comprimido presenta reventones de dentro hacia afuera”. Para el perito, “la integridad absoluta de la red de aire comprimido” es la prueba más sólida de que el combustible no estuvo dentro de la instalación neumática.

El informe añade otros indicios contra la hipótesis del sabotaje: no hubo señales de explosión interna en las herramientas, ni deformaciones por sobrepresión, ni signos de congelación o escarcha, efectos que el propano habría producido al expandirse. También destaca la ausencia de olor. El propano comercial incorpora etilmercaptano, un aditivo de olor muy fuerte, similar a huevo podrido. Según el dictamen, una inyección de propano suficiente para generar una atmósfera explosiva habría producido un olor “abrumador” y fácilmente detectable por los mineros y por los equipos de rescate, algo que no consta.

Pese a ello, el perito plantea la conveniencia de completar las diligencias con análisis químicos de alta sensibilidad. En concreto, propone estudiar mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas los hisopos tomados en la válvula de purga y en la salida del calderín para buscar trazas de etilmercaptano, el marcador químico del propano.

El informe sostiene que, si tras un año del siniestro no aparecen restos de ese compuesto en el purgador, la hipótesis del propano quedaría “anulada científicamente”.