Inmaculada Rodríguez Montequín, nombrada nueva fiscal delegada de Cooperación Internacional en Asturias

Inmaculada Rodríguez Montequín ha sido nombrada nueva fiscal delegada de Cooperación Internacional de la Fiscalía del Principado de Asturias. Sustituye en el puesto a Rosa María Álvarez Fernández, ex Fiscal Jefa de Gijón, quien presentó su renuncia el pasado mes de abril.

Rodríguez Montequín, cuyo nombramiento ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se une a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado (UCIF), que coordina el trabajo del Ministerio Fiscal en el ámbito internacional.

Antes de llegar a su nueva ocupación, Inmaculada Rodríguez Montequín pasó por la sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias y por la Delegación de Cooperación Internacional. Además, tras iniciar su carrera profesional en 2001, entre abril de 2021 y marzo de 2025 trabajó como fiscal delegada de Trata de Personas y Extranjería de Asturias.

Entre las tareas del UCIF, destacan acciones operativas en la tramitación de solicitudes de auxilio judicial internacional o en la asesoría de fiscales en cuestiones internacionales; cuestiones estratégicas en la definición de pautas de actuación para mejorar la eficacia de la cooperación internacional; y medidas institucionales, ya que este organismo representa a la Fiscalía española en foros internacionales, sostiene relaciones con organismos globales, como Eurojust, y recibe a delegaciones extranjeras.

Asimismo, la UCIF también participa en la elección de profesionales jurídicos para el desarrollo de ayudas técnicas en proyectos internacionales.