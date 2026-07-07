Los médicos de la sanidad pública asturiana podrán trabajar en turnos de doce horas y concentrar la semana en tres o cuatro días

Los médicos de la sanidad pública asturiana tendrán la posibilidad, por vez primera en la historia del Servicio de Salud del Principado (Sespa), de trabajar en turnos de doce horas, como se hace de manera excepcional en algunos servicios de urgencias.

La adscripción a este modelo será voluntaria y deberá ser compatible con las necesidades asistenciales y los recursos humanos disponibles. La idea está concebida para fomentar “la conciliación y la salud laboral”, y dará lugar a la opción, entre otras, de concentrar todo el horario de una semana en tres o cuatro días.

Esta facilidad es reclamada por algunos facultativos para prestarse a trabajar en los hospitales de las alas de la región (Jarrio, Cangas del Narcea o Arriondas). Hasta la fecha, la jornada ordinaria de los médicos del Sespa es de 35 horas semanales, con horario de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes.

Este es uno de los contenidos más significativos del documento refrendado ayer por el Consejo de Gobierno, que, según el Ejecutivo autonómico, “actualiza y mejora las condiciones laborales, retributivas y organizativas” del personal del Sespa con el objetivo de “reforzar la calidad de la atención, captar y fidelizar talento profesional y aliviar las listas de espera”. Se trata de un conjunto de medidas ya aprobadas con anterioridad por la Mesa General de Negociación de la Administración.

Renuncia a la dedicación exclusiva

Otra novedad incluida en el texto señala que todos las categorías profesionales el Servicio de Salud del Principado (Sespa) tendrán la capacidad, por vez primera, de renunciar a la dedicación exclusiva a la sanidad pública y de compaginarla con una actividad en el sector privado, ya sea asistencial o docente, por ejemplo.

De manera singular, el Colegio de Enfermería de Asturias llevaba tiempo reivindicando para las enfermeras un derecho que asiste desde hace años a los médicos (salvo que sean jefes de servicio o de sección, en cuyos casos la dedicación exclusiva al Sespa es irrenunciable). El presidente del Colegio, Esteban Gómez Suárez, había reclamado a la Consejería de Salud que agilizase la habilitación de un mecanismo para renunciar a la misma. “Hay un buen número de enfermeras interesadas en compaginar”, explicaba el máximo responsable colegial.

Descuentos de salario

Lo que indica el documento es que “se habilita la posibilidad de reconocer al personal de todas las categorías profesionales del Sespa, excluyendo al personal sanitario facultativo que ya se puede acoger a esta medida, la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas”.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno agrega que, a tal efecto, “y a excepción del personal sanitario de las categorías enfermera/o y enfermera/o especialista”, el Sespa “procederá a promover la modificación de las cuantías del complemento específico y, en su caso, de la productividad fija”, con el fin de adecuarlas a los límites retributivos y requisitos establecidos en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que data de 1984.

El Ejecutivo asturiano garantiza a los trabajadores sanitarios que se acojan a la compatibilidad con un trabajo privado el que “no exista una merma retributiva en cómputo global de la suma de ambos conceptos, complemento específico y productividad fija, del personal con compatibilidad frente al que no la tenga reconocida”.

Este compromiso se traduce en que los médicos que renuncien a la dedicación exclusiva pasarán a sufrir una merma salarial de 415 euros brutos mensuales (hasta la fecha eran 1.056 euros al mes); que a los sanitarios del grupo A2 (enfermeros, fisioterapeutas...) se les aplicará también un ligero recorte salarial; y que el resto de las categorías no perderán sueldo por compaginar sanidad pública y privada.

Organización de los médicos

La nueva opción de los médicos de trabajar a turnos está sujeta al cumplimiento de varios requisitos. La norma aprobada por el Gobierno establece que “se habilitará la posibilidad de adaptar la jornada mediante periodos efectivos de 12 horas, combinando jornada ordinaria y complementaria”.

El documento añade que esta medida “será estrictamente voluntaria para el personal y estará supeditada a un proyecto de viabilidad organizativa y técnica, a elaborar por la Dirección o Jefatura de la Unidad/Servicio (…) y que deberá ser validado técnicamente por la Dirección competente”.

El texto agrega que, en aquellas unidades en las que, debido a la escasa dotación de profesionales, se limite su implantación inmediata, el Sespa “evaluará medidas de planificación de plantilla que permitan avanzar hacia estos modelos orientados a la conciliación y la salud laboral”.

Incentivar la actividad adicional

Con el documento aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, previamente consensuado con los sindicatos, el Ejecutivo se propone “incentivar la actividad adicional oportuna para atajar demoras, reforzar la coordinación y otorgar mayor estabilidad a la plantilla con mejoras retributivas y de conciliación, además de reducir la sobrecarga en la red de primaria”. De este modo, señala el Ejecutivo, “se robustece la accesibilidad a todos los niveles asistenciales y la sostenibilidad del sistema sanitario público”.

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La consejera de Salud, Conchita Saavedra, hizo hincapié en los avances que implica el acuerdo. “Con él reafirmamos nuestro compromiso con una sanidad pública de calidad, sostenible y centrada en las personas, al fortalecer las condiciones laborales del personal como base imprescindible para garantizar la mejor atención a la ciudadanía”, indicó la doctora Saavedra.