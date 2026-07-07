Ya es oficial: hasta 45 centros educativos de Asturias aún carecen de director para el próximo curso

La falta de candidaturas para dirigir centros públicos se ha consolidado como otro de los grandes problemas del sistema educativo asturiano de cara al próximo curso. Un total de 45 de las 93 vacantes ofertadas para la dirección de centros educativos y equipos de orientación quedaron desiertas, lo que supone el 48,39% del total, según los datos definitivos del procedimiento convocado por la Consejería de Educación.

Y ya es oficial. La resolución que dio por concluido el proceso de selección, iniciado en marzo, fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La convocatoria tenía como objetivo nombrar a las personas que asumirán las direcciones de los centros públicos y equipos de orientación de la comunidad durante el curso 2026-2027.

El resultado definitivo, recalca el sindicato ANPE, empeoró las cifras provisionales y obligará a recurrir de nuevo a nombramientos extraordinarios en los centros que no lograron cubrir la plaza mediante proyecto directivo. La convocatoria oficial del concurso de méritos se publicó en el BOPA el 23 de marzo de 2026, con vacantes en centros cuya dirección quedaba libre a 30 de junio de 2026.

"Un problema estructural"

ANPE Asturias considera que el elevado número de plazas sin cubrir refleja un "problema estructural en la enseñanza pública asturiana". El sindicato atribuye esta situación a la "pérdida de atractivo de los cargos directivos", que vincula con el "aumento de la carga burocrática, la responsabilidad asociada al puesto y la falta de reconocimiento administrativo y económico".

La organización sindical señala que la ausencia de proyectos directivos afecta al funcionamiento ordinario de los centros y a la estabilidad de sus equipos. También advierte de que la dirección escolar se ha convertido en "una función cada vez menos asumida por el profesorado, pese a su importancia en la organización de la vida educativa".

La presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández, trasladó esta preocupación a la consejera de Educación, Eva Ledo, durante una reunión en la que reclamó medidas para mejorar las condiciones de los equipos directivos.

Reclamaciones a Educación

El sindicato pide una revisión integral de las condiciones laborales y retributivas de quienes asumen cargos de dirección, así como una reducción de la carga burocrática y lectiva vinculada al puesto. También reclama incentivos económicos, más recursos de apoyo y un reconocimiento efectivo de la función directiva.

ANPE incluye entre sus demandas que todos los equipos directivos cuenten, al menos, con dirección y secretaría, y defiende el desarrollo efectivo de la Ley de Autoridad Docente en Asturias. A su juicio, un marco de mayor respaldo jurídico e institucional contribuiría a reforzar la protección del profesorado y de los equipos directivos.

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La organización subraya la urgencia de adoptar medidas antes del inicio del curso para evitar que los centros comiencen la actividad con carencias en sus estructuras de liderazgo. El sindicato sostiene que la estabilidad de los equipos directivos es un elemento clave para el funcionamiento de la educación pública asturiana.