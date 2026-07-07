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El Pimentón de la Vera D.O.P. se promociona en Galicia como el ingrediente perfecto para acompañar al pulpo gallego

El chef Iago Pazos (Abastos 2.0) elaboró una tapa exclusiva, fusionando las cocinas gallegas y extremeña y en la que combinó pulpo, cachelos (patata cocida), Pimentón de la Vera D.O.P. y la Cereza del Jerte D.O.P.

La directora técnica de la D.O.P. Pimentón de la Vera, Pilar Díaz, explicó a los asistentes las características de las tres variedades comerciales: pimentón dulce, picante y agridulce, de gran potencial organoléptico y aún por descubrir en el mercado noroccidental

El proyecto musical Cuerdas Atlánticas amenizó una mañana de mercado, sorprendiendo a los asistentes a la Praza de Abastos de Santiago de Compostela

Pimentón de la Vera

Pimentón de la Vera

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La Denominación de Origen Protegida (DOP) Pimentón de la Vera ha organizado hoy en el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela una degustación para promocionar en Galicia este ingrediente dentro de la cocina gallega y, en concreto, para acompañar a un plato tan genuino como el pulpo de las rías, cuya veda abrió el pasado 1 de julio.

El chef Iago Pazos, del restaurante Abastos 2.0. y un referente en la cocina de mercado y las elaboraciones con producto de proximidad, presentó una tapa con ambos productos, que pudieron degustar varios cientos de personas, que se encontraban esta mañana en la plaza haciendo sus compras. En concreto, elaboró pulpo con patata, cereza del Jerte DOP y salsa emulsionada de Pimentón de la Vera DOP.

El chef Iago Pazos, preparando la tapa de degustación

El chef Iago Pazos, preparando la tapa de degustación / Cedida a LNE

La D.O.P. quiso sorprender a los consumidores gallegos con un evento en el que también se repartieron muestras del ingrediente en sus versiones dulce, picante y agridulce y en el que pudieron disfrutar de una experiencia musical a cargo de Cuerdas Atlánticas, un proyecto que fusiona la tradición de los instrumentos de cuerda con una visión contemporánea desde la emotividad. El cocinero Iago Pazos realizó un showcooking en directo y mostró a los asistentes las cualidades de una cocina que combina el respeto por la materia prima gallega con una mirada actual.

También explicó los puntos de conexión entre el producto local de Galicia y Extremadura, recordando como el pimentón de la Vera DOP llegó a las cocinas gallegas de la mano de los arrieros maragatos, que lo traían de su comarca de origen y lo intercambiaban por pulpo seco, un intercambio que dio lugar al famoso "pulpo á feira".

Público asistente

Público asistente / Cedida a LNE

Asimismo, Pilar Díaz, directora técnica de la DOP Pimentón de La Vera relató a la audiencia las características del ingrediente, que se comercializa en sus variantes dulce, agridulce y picante. En este sentido, recordó que es un ingrediente 100 % natural y sin aditivos, que aporta sabor, color y aroma a la cocina atlántica, además de su característico toque ahumado. Los pimientos de las variedades autóctonas empleadas para la elaboración tradicional del Pimentón de La Vera DOP (Jaranda, Jaraiza, Jeromín y Bola) se secan exclusivamente con humo de leña de encina y roble.

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La tapa con Pimentón de la Vera

La tapa con Pimentón de la Vera / Cedida a LNE

El pimentón dulce es más suave, mientras que el picante tiene un pronunciado picor al paladar y el agridulce, menos conocido en la cocina gallega, tiene un sabor intenso, dulce al principio, con un suave retrogusto picante. Precisamente, Díaz quiso poner en valor este último: "Es, sin duda, la variedad menos conocida de nuestra Denominación de Origen, y también la que tiene un recorrido más apasionante por descubrir. No es una mezcla de dulce y picante, como muchas veces se piensa, sino un pimentón con personalidad propia, elaborado exclusivamente con pimientos Jaranda y Jariza. Su perfil sensorial es único: entra en boca con dulzor, evoluciona y termina con un ligero y elegante toque picante. Precisamente por esa complejidad, creemos que tiene un enorme potencial en la cocina atlántica, y una elaboración con pulpo gallego aporta el escenario perfecto para demostrarlo. Traerlo a Galicia es una forma de invitar a los cocineros y a los consumidores a redescubrir el Pimentón de la Vera desde un ángulo distinto".

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