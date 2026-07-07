El PP acusa a Barbón de falta de una estrategia demográfica para frenar la despoblación: "La usa para la foto, pero la abandona en la gestión"

La diputada regional del Partido Popular Susana Fernández denunció este martes que el Gobierno de Barbón sigue sin aprobar una estrategia frente al reto demográfico. La popular remarcó que la ley de Impulso Demográfico de 2024 establece que dicha estrategia debía haberse aprobado en un plazo máximo de 12 meses. “Ese plazo ha vencido, lo cual es una muestra más de la falta de compromiso con el principal desafío al que se enfrenta Asturias: la despoblación y el hundimiento demográfico de nuestra tierra”, sentenció.

Según Fernández, el gobierno cumple en cuanto a “hablar de demografía, organizar actos, celebrar jornadas y montar escaparates”, pero denuncia que “a la hora de la verdad, el discurso del Gobierno sobre el reto demográfico es más propaganda que política real. No cumplen ni con la obligación básica que ellos mismos aprobaron.”

Los datos demográficos en Asturias muestran una realidad compleja. Según datos del INE, a 1 de enero de 2025, la población de Asturias era de 1.013.529 habitantes, lo cual supone un incremento de 5.501 personas sobre la cifra de hace un año. Por tercer año consecutivo crece la población, después de años de pérdidas ininterrumpidas. Sin embargo, Fernández señala que ese crecimiento se produce de forma "muy desigual": “El 77% de los habitantes ganados en los concejos que crecieron se concentró en Oviedo, Gijón y Siero, mientras que 47 concejos asturianos perdieron población en ese mismo periodo".

En este contexto, el PP afirma que, desde 2001, concejos como Aller, Tineo, Cangas del Narcea, Valdés, San Martín del Rey Aurelio, Mieres, Lena, Grado, Langreo y Laviana se están despoblando progresivamente. “En el occidente y, principalmente en el suroccidente, de Asturias la despoblación sigue siendo especialmente grave, con municipios como Ibias, Degaña y Yernes y Tameza entre los más castigados por la pérdida de vecinos”, señaló la diputada popular.

Susana Álvarez concluyó afirmando que el Partido Popular llevará una proposición no de ley (PNL) a la Junta General para que se cumpla de forma inmediata la Ley del Principado de Asturias de Impulso Demográfico y se apruebe sin más demora una estrategia demográfica. “Asturias no necesita más excusas ni más teatros: necesita cumplir la ley, necesita acción y necesita un Gobierno que deje de engañar a los asturianos”, zanjó.