Salud confía en que la flexibilidad para organizar la jornada de trabajo aplaque las huelgas de médicos, en especial de los jóvenes

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha expresado esta mañana su confianza en que las nuevas opciones de organizar la jornada de trabajo de los médicos “permitan evitar o disminuir al máximo posible la amenaza que tenemos de una huelga en septiembre”.

Según ha adelantado hoy LA NUEVA ESPAÑA, los facultativos de la sanidad pública asturiana tendrán la posibilidad, por vez primera en la historia del Servicio de Salud del Principado (Sespa), de trabajar en turnos de doce horas, como se hace de manera excepcional en algunos servicios de urgencias. La nueva norma dará lugar a la opción, entre otras, de concentrar todo el horario de una semana en tres o cuatro días.

Con sus palabras de esta mañana, la titular de Salud se dirige de manera especial a los “médicos jóvenes”, y en particular al nuevo Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), cuya reivindicación esencial se resume en un recorte de la jornada laboral a un total de 35 horas en las que estén incluidas el horario ordinario (de 8.00 a 15.00 horas) y las guardias.

El SIMES ha reclamado, asimismo, un “aumento de las libranzas concedidas tras cada guardia” con el siguiente modelo: una guardia de 17 horas que genere dos libranzas de mañanas, y una guardia de 24 horas que genere tres libranzas de mañanas.

No obstante, también el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) ha amenazado con una huelga indefinida para después del verano. Sin embargo, las protestas del SIMPA se dirigen principalmente contra el Ministerio de Sanidad y la negativa de su titular, Mónica García Gómez (Sumar), a implantar un Estatuto Marco exclusivo para los médicos.

Acuerdos retributivos

En sus declaraciones de esta mañana en el HUCA, Conchita Saavedra ha indicado que su Departamento había llegado el pasado mes de enero a una serie de acuerdos con todas las organizaciones sindicales (salvo el SIMES, de reciente constitución) que ayer, lunes, fueron refrendados por el Consejo de Gobierno. “Estamos hablando de una serie de mejoras en las condiciones laborales y retributivas”, ha señalado Saavedra, quien ha concretado aspectos como el “solape” (período de tiempo de cambio de información entre profesionales que trabajan a turnos), la ponderación nocturna, la nueva posibilidad de compatibilizar el trabajo en el Sespa con el sector privado, los programas especiales de las tardes…

Sobre la nueva flexibilidad en el horario, la Consejera ha señalado que “podemos empezar a hablar de formas de trabajo diferentes, con turnos de doce horas y como máximo diecisiete horas”.

Según Saavedra, el objetivo de fondo consiste en “ir mejorando las condiciones laborales y retributivas para que nuestros profesionales puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles y además puedan desarrollar al máximo su competencia”.

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Lo que viene en las próximas semanas, ha anunciado la titular de Salud, es “aprobar los acuerdos retributivos en relación a todos estos pactos”, así como “seguir un camino de diálogo con las organizaciones sindicales” encaminado a “llegar a futuros acuerdos” que aplaquen la conflictividad.