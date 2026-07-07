El SEPA constituye un Mando Unificado con Castilla y León para coordinar las labores de extinción del incendio en Picos de Europa

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias constituye un Mando Unificado junto a Castilla y León para las labores de extinción del incendio localizado en Picos de Europa, en Ribota de Sajambre, León.

El jefe de zona oriental es el Director Técnico de Extinción (DTE) por parte de Asturias en el Puesto de Mando Avanzado que se instalará en el Centro de Información de La Foseya, León.

Como DTE asesora sobre el operativo y junto a los responsables de la comunidad vecina es el encargado de establecer conjuntamente las pautas de intervención para los equipos de extinción. Desde el pasado sábado, el SEPA permanece colaborando con la Junta de Castilla y León, realizando labores de vigilancia y prevención para evitar que el fuego se propague a territorio asturiano.

El mando de bomberos ha sobrevolado la zona en uno de los helicópteros de extinción del SEPA para poder realizar una valoración más precisa sobre las necesidades de intervención operativa. Junto a él, en la aeronave, también sobrevuelan la zona técnicos y responsables del operativo de la comunidad vecina y de los organismos implicados en estas labores

El fuego se localiza en una zona muy complicada donde se generan, además, problemas de desprendimientos que complican los trabajos para los equipos por tierra.

Bomberos del SEPA mantiene en el lugar, además del mando y el helicóptero, una autobomba forestal y una dotación de extinción.

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La constitución del Mando Unificado de extinción de incendios se establece cuando el incendio puede afectar a más de una comunidad autónoma, aunque la dirección del incendio la seguirá ejerciendo Castilla y León.