La Universidad de Oviedo pide al Principado un plan plurianual para infraestructuras y mejorar los salarios de investigadores

Un plan de reforma integral para intervenir en las infraestructuras universitarias con mayores necesidades de mejora estructural y una revisión de las cuantías salariales de los investigadores más jóvenes para avanzar en el objetivo de "retener talento". Estas fueron dos de las principales propuestas que trasladó el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde al presidente del Principado, Adrián barbón, en el encuentro que han mantenido este martes.

En el capítulo de infraestructuras, el máximo responsable de la institución académica ha recordado que hay edificios que ya tienen sus años y, en este sentido, le ha planteado al jefe del Ejecutivo regional que, como complemento al plan de financiación plurianual a la Universidad, que se incorpore también a los acuerdos entre el Gobierno regional y la Universidad un plan plurianual igual al otro a 10 años vista, con el objeto de poner a pleno rendimiento toda la infraestructura de la Universidad, para que "esté en condiciones de seguir prestando una educación superior con la calidad".

En paralelo, la Universidad de Oviedo tiene en marcha un plan de sostenibilidad energética, en el marco de un programa de la Unión Europea que permite, a través de un préstamo, impulsar ahorros en el consumo energético de los edificios, de manera que en una década la universidad de Oviedo se autoabastezca "El objetivo es que nuestro coste energético tienda a ser muy pequeño, incluso en 5 o 6 años podemos ya estar en el 50% de ahorro", remarcó Villaverde. En paralelo a esto, advirtió que son varios los edificios necesitan intervenciones de muy distinta índole, desde fachadas, envolventes, cubiertas e intervenciones en los propios laboratorios, y en el equipamiento docente. "Nuestras prioridades ahora mismo están en el Cristo A y B, y en particular, en la Facultad de Química y en la Facultad de Económicas también, donde tenemos las mayores deficiencias estructurales de sus edificios, porque los años no pasan en balde. Esas son las mayores urgencias, pero desde luego tenemos que invertir intervenir también en Gijón, aunque ahora mismo lo más urgente es Cristo", insistió el Rector.

El encuentro con el Presidente del Principado también sirvió para exponer la necesidad de mejorar las retribuciones al personal investigador más joven. "Si queremos retener talento, las empresas tienen que pagar bien a los universitarios, y los primeros que tenemos que hacerlo somos la propia universidad. No podemos pagarle a doctores de esta Universidad, que son el futuro en esta región, 1.200 euros netos al mes. Hay que revisar esas cuantías salariales, hacerlo en un plan plurianual, progresivo, en el que pongamos al día y paguemos el talento de que tiene Asturias de una forma digna y adecuada", aseveró Villaverde.

Para asentar todas esas mejoras pendientes en el ámbito de la Educación Superior, el Rector también expresó su confianza ante Barbón en la ley de sistema universitario de Asturias. "Se está trabajando en un borrador, que forma parte del trabajo interno del gobierno del Principado y, obviamente, espero que nos hagan partícipes. Me consta que se está trabajando de forma decidida y con mucho empeño con el objetivo de que pueda ser aprobada esa ley antes de finalizar esta legislatura, confirmó el máximo responsable de la institución académica.

Compatibilidad para ejercer en la privada

La compatibilidad aprobada este lunes en el Consejo de Gobierno del Principado para que los profesionales de la sanidad puedan compatibilizar su ejercicio profesional en el sistema público y en el privado no es un asunto que haya convulsionado a la Universidad. "En nuestro caso no existe esa limitación", indico Villaverde, si bien señaló que no hay profesores en activo del área de Ciencias de la Salud que se planteen esa circunstancia. "Quizá algún profesor que ya está jubilado", dijo. De esa medida, agregó, no cuentan con que afecte a la Universidad de Oviedo especialmente, más allá de que efectivamente tengamos profesorado que considere dedicar su conocimiento a las ofertas que le pueda hacer el sector privado, el educativo o cualquier otro, "cosa que me parece muy legítima". En el caso del profesorado vinculado activo, la ley de incompatibilidades del sistema público les obligaría a seguir un procedimiento habilitado para ello. "Nosotros tenemos muy pocos casos, apenas medio centenar en la Universidad de Oviedo donde efectivamente tenemos profesorado a tiempo completo que ha pedido la compatibilidad con actividades privadas y siempre reuniendo ciertas condiciones, sobre todo que no interfiera en la prestación del servicio que deben prestar como profesorado de la Universidad pública", precisó. La Universidad es la que autoriza esa compatibilidad, pero en el sector sanitario es un número muy reducido de peticiones las que han tenido que tramitar.

Sobre lo que no quiso pronunciarse Villaverde es sobre el planteamiento de cierto profesorado que opte ahora, con el desembarco de universidades privadas en Asturias, por dar el salto al nuevo sistema que se implantará en Asturias. "Allá cada uno lo que haga con su forma de entender el compromiso con las públicas y, luego, que cada uno tiene su vida, sus circunstancias personales, y no soy yo quién para juzgarlas".

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Plan del Cristo

Villaverde llevó asimismo al encuentro con el Presidente el plan previsto para los edificios del Cristo. Una vez conocido el pasado febrero que el proyecto para revitalizar el gran agujero urbanístico de Oviedo tardará al menos cinco años más, el Rector expuso este martes: "Tenemos que acelerar la firma de ese protocolo", indicó Villaverde. Se refería a los pasos que se seguirán tras la licitación del plan especial que regirá la reurbanización de los terrenos del viejo hospital. "Creo que las dos partes estamos de acuerdo [por el Principado y la propia Universidad] en que hay que seguir impulsando ese proyecto que tiene obviamente sus complejidades", reconoció el responsable académico al tiempo que urgió a la Administración regional a ir cumpliendo plazos. "Aquí no hay que perder en ningún momento el impulso para seguir adelante con un proyecto que es la solución que necesita otro servicio público tan importante como la justicia y esa dispersión judicial nos preocupa a todos", concluyó diciendo.