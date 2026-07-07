URA califica de "insuficiente" el nuevo sistema de indemnizaciones por fauna salvaje en Asturias

El coordinador general de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, ha asegurado este martes que el nuevo baremo de daños por fauna silvestre de Asturias no soluciona el "gravísimo problema" existente en la región, donde a la preocupación por el lobo se suma la proliferación de ataques de osos en la zona central del Principado.

En unas declaraciones a los medios momentos antes de participar en la reunión de presentación del nuevo baremo de daños de la fauna salvaje en Asturias, Fernández ha valorado como "insuficiente" la aceptación parcial de las alegaciones que presentó la organización que representa al nuevo sistema de indemnizaciones por daños de la fauna silvestre y reclama a la Consejería de Medio Rural un cambio de estrategia que priorice el control de las poblaciones de fauna y la prevención de los ataques sobre la cabaña ganadera.

La organización recuerda que fue la primera en registrar sus alegaciones, el mismo día en que se abrió el plazo de presentación, un hecho que, a su juicio, demuestra su implicación con los problemas cotidianos del sector.

Pese a que algunas de sus propuestas hayan sido incorporadas, URA sostiene que el principal problema continúa sin resolverse. "La aceptación parcial de nuestras propuestas no es ningún triunfo para la Administración ni una solución definitiva para el sector. Asturias sigue necesitando un control efectivo y real de las poblaciones de fauna silvestre para evitar que los ataques a la cabaña ganadera sigan aumentando", señala la organización.

En este sentido, insiste en que las explotaciones ganaderas no buscan depender de las compensaciones económicas. "Los ganaderos no quieren vivir de las indemnizaciones; quieren trabajar con tranquilidad y sin encontrarse cada mañana con nuevos ataques a sus animales", afirma URA, que recuerda que "ninguna compensación económica puede sustituir el valor productivo, genético y emocional de un animal perdido, ni reparar el sufrimiento que generan estos ataques en las explotaciones familiares".

La organización también reclama una revisión del baremo económico para adaptarlo a la realidad del mercado. Según explica, las indemnizaciones deben calcularse con criterios objetivos y acordes al valor actual de los animales, ya que, asegura, "durante demasiado tiempo el sector ha soportado valoraciones alejadas de la realidad económica de las explotaciones".

Asimismo, URA recuerda a la Consejería de Medio Rural que atender las aportaciones de las organizaciones profesionales agrarias "no es hacer un favor al sector, sino cumplir con su obligación", al ser estas entidades las que mantienen un contacto directo con los ganaderos y conocen las consecuencias que la gestión de la fauna silvestre tiene sobre la actividad agraria.

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La organización concluye reiterando su compromiso con la defensa del sector ganadero asturiano y reclamando un cambio en las prioridades de la Administración. "Menos propaganda y más gestión: la prioridad debe ser prevenir los daños, controlar adecuadamente la fauna y garantizar la viabilidad de la ganadería en Asturias. Esa es la verdadera deuda que la Administración mantiene con el campo asturiano", concluye.