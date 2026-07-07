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Velando armas electorales en los Exconxuraos

Adrián Barbón y Adriana Lastra flanqueados por la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el concejal de Festejos, José Antonio González.

Adrián Barbón y Adriana Lastra flanqueados por la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el concejal de Festejos, José Antonio González. / LNE

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Arturo Román

A un escenario como el de la fiesta de los Exconxuraos, de marcadas resonancias bélicas en defensa del honor y el territorio, los políticos asturianos confluyeron en son de paz aunque, eso sí, agrupados por bandos y sin romper las filas. En el batallón socialista, por vez primera se vio en la fiesta medieval de Llanera al presidente del Principado, Adrián Barbón Rodríguez, una vez que su adversario interno, Gerardo Sanz Pérez, optó por autodescabalgarse de la Alcaldía llanerense. Le acompañó la delegada del Gobierno, Adriana Lastra Fernández, ambos perfectamente uniformados para una fiesta que conmemora una rebelión y una posterior reconciliación entre el pueblo y la Iglesia a principios del siglo XV.

Foto de familia del PP. Desde la izquierda, Mario Arias (teniente de alcalde de Oviedo), Silverio Argüelles (concejal de Llanera y diputado nacional), Álvaro Queipo y el sierense Manuel Fano.

Foto de familia del PP. Desde la izquierda, Mario Arias (teniente de alcalde de Oviedo), Silverio Argüelles (concejal de Llanera y diputado nacional), Álvaro Queipo y el sierense Manuel Fano. / LNE

Por parte de los populares, su presidente regional, Álvaro Queipo Somoano, repitió presencia en un evento que le permite departir no solo con los suyos, sino también, por ejemplo, con el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo Alonso, de Foro Asturias, acostumbrado a vencer por mayoría absoluta todas las batallas electorales a las que concurre.

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