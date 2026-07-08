Todos los nombramientos de párrocos y cargos de la Iglesia asturiana: el vicario de Cultura, Jorge Sangrador, estará al frente de San Isidoro (Oviedo)

Un total de 39 nombramientos de párrocos, vicarios parroquiales y otros cargos ha anunciado en la mañana de hoy, miércoles, el Arzobispado de Oviedo, en un movimiento de piezas que es habitual en esta época del año y que se hará efectivo en septiembre (en torno al día 8, festividad de la Virgen de Covadonga).

Como designaciones más relevantes, Jorge Juan Fernández Sangrador, el que fuera durante muchos años vicario general de la Diócesis, y desde 2024, vicario episcopal de Cultura y de Relaciones Institucionales, será párroco de la céntrica iglesia ovetense de san Isidoro, tras la reciente muerte de José Luis Alonso Tuñón, titular durante 29 años.

De otro lado, Juan Ignacio García Iglesias se incorpora como canónigo al Cabildo de la Catedral de Oviedo.

En Gijón, el Ecónomo de la Diócesis, Antonio Nistal Hernández, será el párroco de la unidad pastoral de Roces y, a su vez, administrador parroquial de Granda, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

En Avilés, Sergio Martínez Mendaro, exrector del Seminario de Oviedo, será párroco en la unidad pastoral de Trasona.

Los nombramientos realizados por el Arzobispo, Jesús Sanz Montes, varios de ellos anticipados por este periódico, son los siguientes:

Cabildo Catedral:

D. Juan Ignacio García Iglesias, Canónigo de la SICBM (Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana).

Vicaría de Oviedo-Centro

Arciprestazgo de Oviedo

D. Jorge Juan Fernández Sangrador, Párroco de San Isidoro El Real.

D. Vicente Pañeda Requejo, Vicario parroquial en la UP de San Antonio de Padua y San Melchor de Quirós.

D. Juan Luis Monzón Viera, Párroco en la UP de Caces y encomienda.

D. Artemio Grande Bermejo, Diácono permanente adscrito en la UP de Caces.

D. Constantino Bada Prendes, Vicario parroquial en la UP de San Juan El Real.

D. Gabino Cienfuegos Prada, Diácono permanente adscrito en la UP de San Juan El Real y tanatorios.

Arciprestazgo de Siero

D. Juan Felipe Restrepo Díaz, Párroco de Bimenes en la UP de Nava-Bimenes.

Arciprestazgo de El Caudal

D. Juan Bautista González Crespo, Vicario parroquial en la UP de Mieres.

D. Adrián Menéndez Conde, Diácono Permanente Adscrito a Riaño y La Felguera.

Vicaría de Gijón Oriente

Arciprestazgo de Gijón

D. Antonio Nistal Hernández, Párroco en la UP de Roces y Administrador parroquial de Granda.

D. Fernando Velado González, Párroco de Caldones y Lavandera en la UP de Vega y encomienda.

D. Serrano Arturo Calvo Aladro, Párroco de Tremañes en la UP de Tremañes.

D. Segundo Fernández Arias, Administrador parroquial de San Esteban del Mar en la UP de Santa Olaya-Natahoyo y encomienda.

D. Eduardo Zulaiba Cordero, Párroco de El Cerillero, en la UP de La Calzada.

D. Enmanuel González Ortiz, Párroco en la UP de La Asunción-San Juan XXIII.

Arciprestazgo de Villaviciosa

D Miguel Ángel Bueno Sierra, Párroco en la UP de La Marina.

D. Edgar Perales Barboza, Vicario parroquial en la UP de Colunga-Lastres y Administrador parroquial de Camoca y Valdebárcena.

Arciprestazgo de Llanes

D. Pelayo Díaz Avello, Diácono transitorio adscrito en la UP de Ribadesella.

Arciprestazgo de Covadonga

D. Alfonso López García, Párroco en la UP de Infiesto.

D. Rafael García Fernández, Vicario parroquial en la UP de Infiesto.

D. Daniel Rojo Fernández, Vicario parroquial en la UP de Cabrales.

D. Modesto Mateo Aristy, Vicario parroquial en la UP de Cangas de Onís.

Vicaría de Avilés-Occidente

Arciprestazgo de Avilés

D. Sergio Martínez Mendaro, Párroco en la UP de Trasona.

D. Jorge Luis Fernández Cuesta, Vicario parroquial en la UP de Santo Tomás de Sabugo.

D. José María García Castro, Párroco en la UP de Guimarán.

D. David Álvarez Rodríguez, Párroco en la UP de Las Vegas.

D. Andrés Fernández Díaz, Párroco en la UP de Piedras Blancas.

Arciprestazgo de Villaoril

D. Manuel García Velasco, Párroco en la UP de Luarca y encomienda.

D. Alfonso López Menéndez, Párroco en la UP de Navia.

D. Jonathan Solano Monge, Párroco en la UP de Coaña-Villayón y encomienda.

D. Luis Holguín Millán, Vicario parroquial en la UP de Grandas de Salime y en la UP de Pesoz-Los Oscos.

D. José Alejandro Soler Castellblanch, Párroco en la UP de Tapia.

Arciprestazgo de El Acebo

D. John Ángel Terán Quintero, Párroco en la UP de Tineo.

D. Geoffrey Bravo Zarpán, Vicario parroquial en la UP de Tineo.

D. Yesid Montoya Aguirre, Diácono transitorio en la UP de Tineo.

D. Ángel María Vilaboa Pérez, Párroco de Santa María Magdalena y otras parroquias en la UP de Cangas del Narcea, más encomiendas.

Estudios:

D. Juan José Blanco Salvador, Licenciatura en Teología Pastoral en la Universidad Pontificia Lateranense (Roma).

D. Marcos Cuervo Martínez, Estudios de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad San Pablo CEU (Madrid).

Los movimientos, en septiembre

Según el comunicado del Arzobispado, la entrega de nombramientos tendrá lugar en septiembre y serán efectivos a partir de la toma de posesión.

Algunos términos de la jerga eclesiástica que no resultan habituales son los siguientes:

Vicario parroquial: según el Código de Derecho Canónico, es un sacerdote que ejerce como cooperador del párroco y partícipe del ministerio pastoral en una parroquia.

Administrador parroquial: ante la ausencia temporal del párroco, ejerce las funciones del mismo.

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