"El absentismo no puede seguir siendo un tabú", señala la presidenta de FADE, que urge analizar sus causas

"El absentismo no puede seguir siendo un tabú", señaló la presidenta de FADE, María Calvo, durante la presentación en Madrid del informe "Trabajo y empresa. Los nuevos retos laborales en España". Un día después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, avivara el debate sobre las bajas laborales al cuestionar que haya trabajadores que cobren los mismo por acudir o no a su puesto de trabajo, la presidenta de la patronal asturiana señaló que que "hay afrontar con rigor el crecimiento del absentismo laboral, especialmente el vinculado a las incapacidades temporales por contingencias comunes". Calvo recordó que, según los datos recogidos en el informe, el número medio de ocupados ausentes del trabajo por enfermedad ha pasado de 535.000 en 2019 a más de un millón en 2025, un incremento del 87,8% en solo seis años.

"Nadie cuestiona el derecho de una persona enferma a recuperarse. Pero cuando en seis años prácticamente se duplica el número de personas ausentes del trabajo por enfermedad, tenemos la obligación de preguntarnos qué está ocurriendo", afirmó.

Calvo defendió la necesidad de reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento, mejorar la coordinación entre los servicios públicos de salud, las mutuas y las empresas, gestionar de forma específica las bajas de larga duración y facilitar la reincorporación al puesto de trabajo cuando sea médicamente posible.

"Hablar de absentismo no es cuestionar al enfermo. Es preguntarnos por qué tenemos prácticamente el doble de bajas que hace diez años. Negarnos a analizar las causas no protege a los trabajadores; simplemente impide buscar soluciones", señaló.

La presidenta de FADE defendió la necesidad de recuperar una visión positiva del trabajo y situar la productividad en el centro del debate laboral, ante los profundos cambios tecnológicos, demográficos y sociales que están transformando el empleo en España. En su intervención, Calvo señaló que el trabajo "no puede ocupar toda nuestra vida, pero sigue siendo una fuente esencial de autonomía, aprendizaje, relaciones y realización personal".

Noticias relacionadas

"Debemos hablar de derechos y conciliación, pero también de esfuerzo, compromiso y responsabilidad. Me preocupa que presentemos el trabajo exclusivamente como un sacrificio del que hay que liberar a las personas", afirmó.