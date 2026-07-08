Adiós al verano "fresquito" de Asturias: la AEMET avisa de otra subida de las temperaturas el fin de semana, con máximas de 35 grados

El calor no da tregua en Asturias (ni en el resto de España). Los veranos con casi más días de orbayu que de sol ya son historia en la región. En poco más de dos semanas de estío ya van dos olas de calor, con máximas que rozaron o incluso superaron los 40. Otra más, la tercera, podría llegar el próximo fin de semana. Al menos, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para el sábado y el domingo máximas en Asturias de hasta 35 grados. Eso sí, no habrá sol pleno. Podrían caer lluvias débiles y chubascos acompañados de tormentas.

Alerta por fuertes lluvias

Recién salida de la ola de calor, Asturias no apea el sofoco. Este miércoles se ha alcanzado una temperatura máxima de 32,7 grados en Ibias. Le siguen Pola de Somiedo con 32,5, Aller con 30, Tineo con 29,5 y Degaña con 29,3. Pero ojo, porque a partir de las 16.00 horas de hoy hasta las 21.00 horas, la zona central y los valles mineros, y la Cordillera y los Picos de Europa están en alerta por fuertes lluvias.

El pronóstico por días

Mañana, jueves, los termómetros superarán los 30 grados en el Suroccidente y los rozarán en el centro, con Oviedo y Langreo a 29. Avilés alcanzará los 27, Gijón los 26, Navia los 25 y Llanes los 24. La AEMET prevé para esta jornada cielos "nubosos o intervalos nubosos de nubes bajas en la mitad norte, donde podrán darse brumas y nieblas al principio y al final del día en el interior, y nubosidad de evolución en horas centrales". No se descarta algún chubasco ocasional, que será más probable en el suroeste, donde podrá ir acompañado de tormenta durante la tarde.

El viernes continuará el bochorno. 32 grados de máxima se esperan en Cangas del Narcea, 30 en Langreo, 29 en Oviedo, 27 en Avilés y Gijón... La AEMET avisa de que hay probabilidad de chubascos tormentos, que podrán ir ocasionalmente acompañados de granizo en zonas de montañas.

Y el fin de semana, lejos de volver Asturias al verano "fresquín", sube el mercurio. Tanto el sábado como el domingo se esperan máximas que rozarán los 35 grados en el Suroccidente. Oviedo y las Cuencas superarán los 30 y Gijón, Avilés e incluso Llanes y Navia se acercarán. Para ambas jornadas, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica lluvias débiles y tormentas en la Cordillera, sobre todo a partir de la tarde.