Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 8 de julio de 2026

Oviedo

Presentación del Descenso del Sella

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge, a las 19.00 horas, la presentación oficial del 88º Descenso Internacional del Sella, que este año tiene como pregonero al futbolista Santi Cazorla. En el acto, en colaboración con el Club de Tenis de Oviedo, intervendrán Juan Manuel Feliz Granda, presidente del Comité Organizador del Descenso (CODIS), ganador en 1968 remando en K-2 con José Luis Gutiérrez Soto; Gimena Llamedo, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, y Covadonga Coto, presidenta del Club de Tenis de Oviedo. Entrada libre.

Ciclo «Vive la Banda 2026»

La plaza del Ayuntamiento recibe a las 19.00 h el comienzo del ciclo «Ciclo Vive la Banda», que durará hasta el 26 de agosto. Está organizado por la Fundación Municipal de Cultura y se podrá disfrutar de la Banda de Música «Ciudad de Oviedo».

Encuentro literario

El Auditorio Príncipe Felipe albergará a las 19.00 h un encuentro con el escritor Lorenzo Silva, autor de títulos como «Afanes sin provecho», «Las fuerzas contrarias» y «Con nadie». Acceso libre hasta completar aforo.

Ciclo «Tiempos Nuevos»

El Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acoge a las 20.00 h el inicio del ciclo «Tiempos Nuevos» que durará hasta el 5 de agosto. Contará con las actuaciones de Repion, dúo formado por las hermanas Iñesta que presentará su último trabajo «201», y Troya, el proyecto solitario de la gijonesa Elena del Frade, que combina pop intimista, guitarras y sintetizadores con letras de carácter cotidiano. Organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, el programa reúne propuestas de la escena musical contemporánea, con nuevos lenguajes y la fusión de estilos y culturas posmodernas.

Ciclo «Cine a la luz de la luna»

El aparcamiento de las piscinas municipales de Las Caldas será, a las 22.15 h, el escenario de la primera sesión del ciclo «Cine a la luz de la luna» que durará hasta el 22 de agosto. Se proyectará «Wicked: Part One», apta para todos los públicos. La película traslada a la gran pantalla el célebre musical y narra la historia de las brujas de Oz, Elphaba y Glinda, antes de la llegada de Dorothy Gale.

Muestra fotográfica

El Centro Social Buenavista cierra hoy la exposición fotográfica «Oviedo y Transilvania Hermanadas», del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como «Julián de Transilvania». La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino 2026

Del viernes 3 al domingo 12 de julio se celebran las Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita en la que los establecimientos participantes ofrecen durante diez días elaboraciones originales con el torto como protagonista. Cada local diseña libremente su propuesta culinaria, eligiendo la receta, los ingredientes, el acompañamiento y el maridaje que considere más adecuado, así como el precio de venta. La iniciativa invita a descubrir distintas reinterpretaciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía asturiana.

Exposición «Vestigios de pintura»

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, cuelga desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) ofrece, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra «Raigambre», una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Ye-Yé 2026

En el vestíbulo de la 2ª planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto, desde hoy, día 8, hasta el 26 de julio, dentro de la programación de este año del Ye-Yé Gijón, se levanta el telón a la exposición de la ilustradora Golden Daze. Nacida en Guatemala y con muchos trabajos en Reino Unido, su obra está profundamente inspirada en el arte psicodélico de los años sesenta, reinterpretado desde una visión contemporánea. En la foto, una de las imágenes de la ilustradora que componen el cartel de la exposición.

Semana Negra

A las 17.00 horas abre el recinto de la Semana Negra en el Arbeyal y se pueden ver las exposiciones «Trabajar cansa», en la carpa Expo-Cómic y las fotografías de Victoria Iglesaias en la carpa del Encuentro. Además, en esta última carpa se sucederán las siguientes actividades: Mesa redonda «Vender humo. Contar y pintar las Cuencas». Con Aitana Castaño y Alfonso Zapico (17.00 h.); mesa redonda: «Caso Rambal. 50 años después», con Pilar Sánchez Vicente, Pablo Antón Marín Estrada, Huga Montes y Arantza Margolles (18.00 h.); presentación de «Una fábula sueca», de Nicolás Díez, y Colección ADNoir (19.00);_presentación de «Kuklinski», de Ernesto Mallo. Con David Knutson (19.30); «Fondo buitre», de Paco Gómez Escribano (20.00); «El amo», de Santiago Díaz (20.30); «Los pecados de los Apóstoles», de Carlos Salem (20.30); «True Crime: el GEO sin maquillaje», una conversación de Carlos Quílez con Pelayo Gayol (21.30); y la noche musical, a las 22.30, lleva por título «El Savoy. La memoria sentimental de la música en directo», con una proyección de Savoy, 35 años y una noche, de José Fernández Riveiro. En el Espacio A Quemarropa a las 18.00 horas se presenta, organizado por la Fundación Juan Muñiz Zapico, el debate «Sindicatos y populismo de derechas en Europa», con Fernando Lezcano, María Pallares y Holm-Detlev Köhler; a las 18.30. «Zafadola. Espada de la dinastía», de Juan Pedro Aparicio; a las 19.00 en el Aula SN se hablará de «Lo que queda del cuidado: una historia humana escrita en hueso», con Belén López Martínez (Universidad de Oviedo); a las 20.00 horas, se presenta «Pirelli al rojo vivo», de Julio Rodríguez; a las 20.30 «Los filos de la noche», de Manuel Rico y a las 21.00 horas, «Lutano», de Raquel Presumido. En la Carpa de la Palabra a las 18.00 se presenta «Para vivir muriendo», de Marcelo Matas de Álvaro; a las 18.30 horas, «El latido de las mariposas», de May R. Ayamonte;_a las 19.00 horas, mesa redonda sobre «De la Asturias rural al mundo: proyectos artísticos y culturales con identidad propia», con Constantino Menéndez Cos, Nieves González Nievesita y Pablo Canal El Sidru. A las 20.00 horas «Transgresoras: Nelly Bly», con Marta Fernández Morales y a las 20.30, mesa redonda sobre «Novela negra y lectura fácil», con Pilar Sánchez Vicente, Alicia G. García y Reyes Martínez.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

Hoy tendrá lugar un concierto del profesorado de los Talleres de Improvisación Musical, para público interesado, y con entrada libre hasta completar el aforo. El recital comienza a las 20.00 horas y participan Javier Rubio (saxofón), Joaquín Chacón (guitarra), Cristina Montull (piano), Mónica Acevedo ( voz y violín), Tomás Merlo (bajo) y Lucía Martínez (batería).

Museos Arqueológicos de Gijón

En el programa «Verano a la romana», hasta el 20 de septiembre, se podrá disfrutar de «Diviértete en familia», una actividad que no necesita inscripción previa y que anima a descubrir antiguas deidades entre las ruinas del yacimiento.

CMI de El Llano

Durante todo el mes de julio el centro acoge «Biografías de una isla», una exposición de Liam Eylé Perdomo que muestra «el mapa emocional de la isla de Cuba que se expande más allá de sus fronteras».

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título «Centenario Amador (1926-2026)». La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 hora. Sábados, de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Puede verse la exposición «Territorios subjetivos», de Miriam V. Amengual, enmarcada en las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón. Asimismo, el Museo Barjola acoge la muestra «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970», que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Avilés

Mercado en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Literatura en Ferrera

El parque de Ferrera acoge, de 12.00 a 14.00 horas, el taller «Literatura y naturaleza», una propuesta de creación literaria y conciencia ecológica para jóvenes de 14 a 30 años. La actividad se celebra en el kiosco de música y no requiere inscripción.

Pump Track en Villalegre

La pista de pump track de Villalegre acoge de 18.00 a 19.30 horas una actividad juvenil para practicar movimientos de bombeo, curvas, trazadas avanzadas y carreras, con supervisión de una monitora.

Paseos por la ría

Continúan los paseos en barco por la ría de Avilés, con salidas desde el pantalán 10 del puerto deportivo a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El precio general es de 8 euros.

Visita a la rula

La Nueva Rula de Avilés ofrece una visita guiada gratuita a las 16.45 horas. La actividad permite conocer el recorrido del pescado desde su llegada al puerto hasta la subasta. Es imprescindible reservar plaza previamente en la Oficina de Turismo.

Mortadelo y Filemón

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, acoge la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón», con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones del CSIC. Abre de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Naturalezas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer muestra «Naturalezas vivas», con obras de Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Barceló, Plensa, Hockney o Salgado, entre otros. La exposición abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Arte en la Bienal

La Bienal Climática despliega varias exposiciones en Avilés, entre ellas «Estación Meteo», «Industrias Presentes», «Duelos y Júbilos» y «Exposiciones en diálogo», repartidas por sedes como Camposagrado, Valdecarzana, la Antigua Pescadería, el parque de Ferrera y otros espacios culturales.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge «¡Aquí hay petróleo!», muestra sobre los combustibles fósiles, el poder y los imaginarios del deseo. La exposición traza una genealogía cultural de la modernidad fósil en España, con especial atención al franquismo.

Costumbrismo en la Casa

La Casa de Cultura presenta «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón. La exposición reúne cuadros y esculturas de quince artistas, entre ellos Evaristo Valle y Nicanor Piñole. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágenes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi». Habrá un acto de inauguración con el autor el día 10 de julio, a las 18.00 horas.

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas».

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

«Les Mañanes de Siero 2026»

El programa gratuito de talleres científicos y tecnológicos para niños y jóvenes del concejo mantiene abierto el plazo de inscripción para sus próximas sesiones. Bajo el lema «Cine, misterio y ciencia», la propuesta combina experimentos científicos, retos, actividades tecnológicas y dinámicas inspiradas en el mundo del cine y la investigación. La iniciativa, organizada por la Oficina Joven de Siero, se celebrará en julio en la Casa de Cultura de la Pola, del 6 al 10 y del 13 al 17; en el Casino de Lieres, del 13 al 17; en la Casa de Cultura de El Berrón, del 21 al 24; y en el Centro Cultural de La Fresneda, del 27 al 31. Los talleres se desarrollarán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

«Tierra y Sal», obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes en Candás (Carreño)

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón acoge «Tierra y Sal», una exposición con obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes. La muestra puede visitarse hasta al 12 de julio de 2026. Horario del Museo: de martes a domingo, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre todos los días, de 10.30 a 19.00 horas..

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidadde visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

«Paisajes de agua y luz», pintura de José Antonio Barriuso en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 14 de julio la exposición de pintura «Paisajes de agua y luz», de José Antonio Barriuso. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

Noticias relacionadas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.