El Arzobispo ultima un amplio movimiento de párrocos, con algunos cambios en destinos de referencia

Varias decenas de sacerdotes asturianos cambiarán de destino en torno al 8 de septiembre (festividad de la Virgen de Covadonga) como consecuencia de los nombramientos que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, tiene previsto efectuar en un plazo muy breve.

Entre los movimientos más relevantes que se barajan, figura la posibilidad de que el actual párroco de Santo Tomás de Sabugo, en Avilés, Reinerio (“Neyo”) Rodríguez Fernández, a su vez vicario episcopal de Avilés-Occidente, asuma el cargo de administrador de la Diócesis (ecónomo diocesano).

De otro lado, Constantino Bada Prendes, párroco de Trasona y políglota profesor del Seminario, se incorporará como vicario parroquial a la Basílica de San Juan el Real, de Oviedo, cuyo titular, Javier Suárez Fernández, cumplió 80 años el pasado mes de diciembre.

Tino Bada sustituirá a Sergio Martínez Mendaro, a quien el Arzobispo podría encomendar una mayor dedicación como canónigo de la Catedral de Oviedo.

Vicente Pañeda Requejo, actual delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Oviedo, se perfila como responsable de la parroquia ovetense de San Antonio de Padua, dentro de la Unidad Pastoral de Vallobín-La Florida.

De confirmarse este extremo, Pañeda dejaría de ser párroco de la Unidad Pastoral de Piedras Blancas, y le sustituiría Andrés Fernández Díaz, actual párroco de El Bibio y Viesques, en Gijón, y además capellán del Sporting.

Occidente y curas noveles

En el occidente de la región, se baraja que Alejandro Soler Castellblanch deje las parroquias de Molleda y Las Vegas y se haga cargo de Tapia de Casariego. Asimismo, Alfonso López Menéndez, antiguo párroco de San Nicolás de Bari (Avilés) que ha estado un año concluyendo sus estudios de doctorado en Teología en la Universidad de Navarra, podría ser el nuevo párroco de Navia.

Entre los sacerdotes ordenados el pasado mes de mayo, se baraja que Edgar Michel Perales Barboza podría ir destinado a Colunga; Modesto Eliezer Mateo Aristy, a Cangas de Onís como vicario parroquial; y Rafael García Fernández, a Ribadesella. Estos dos últimos han servido este curso como diáconos en esos mismos lugares.

Una plantilla limitada y envejecida

El Arzobispo de Oviedo dispone de unos recursos humanos limitados: unos 230 curas en activo para cubrir las 932 parroquias de Asturias. La edad media de la plantilla de presbíteros ronda los 69 años.

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El año pasado, en estas mismas fechas, Jesús Sanz Montes llevó a cabo más de medio centenar de nombramientos, entre sacerdotes y laicos.