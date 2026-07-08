Baloncesto para todas las edades y no pensar en los achaques: "el que mueve las piernas, mueve el corazón"

“Decían en mi época que el que mueve las piernas, mueve el corazón”, subraya Cesáreo Marqués Valle, presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias para animar a las personas mayores de 60 años incorporarse al proyecto de baloncesto para personas mayores. Asegura que cuando están practicando este deporte, "no pensarán en los achaques, ni visitarán el centro de salud, y pues a lo mejor hasta los médicos tienen menos trabajo y es un beneficio para todos”, comenta acerca de las ventajas de esta actividad, que comenzará a partir de septiembre en el polideportivo de Pumarín, en Oviedo.

Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y de Personas Mayores, como entidad que participa de la misma iniciativa, anuncia que desde la consejería de Derechos Sociales llevan tiempo trabajando "para que el deporte forme parte de uno de los pilares fundamentales de envejecimiento activo y saludable”. Con ello se refiere a “un acuerdo de colaboración para que hagan difusión en los centros sociales de personas mayores, para que difundan lo que es el baloncesto, pero sobre todo la manera de entrenar que sea un entrenamiento adaptado a personas mayores”, que comienza después del verano, y además ofrece la posibilidad de asistir a los partidos "para que la gente que se sienta atraída por el baloncesto”.

“No todo va a ser petanca, tenemos que potenciar el envejecimiento activo de las personas mayores y qué mejor manera de hacerlo que a través del deporte”, señala Cesáreo Marqués. Además de realizar ejercicio, Rodríguez Nuño destaca que no es cuestión de competir, "sino de realizar una actividad física que beneficie a la persona o al grupo de personas que vayan allí con esa doble finalidad, no solo física, sino de sociabilización y no solo ante las personas que van al propio entrenamiento, sino con el club deportivo en este caso”.

Fernando Villabella Patallo, presidente del Oviedo Club Baloncesto (Alimerka OCB) aplaude también un proyecto en el que se ha implicado la entidad: “Desarrollaremos una serie de sesiones físicas que diseñarán los preparadores físicos y los entrenadores del club adaptamos al público que podamos tener”, enfatiza al tiempo que explica que “va a ser muy divertido porque la perspectiva cambia cuando entras en una cancha y coges un balón, empiezas a ver que se abre un mundo de posibilidades y que no es tan fácil meter la canasta como parece”

“Yo mismo cumplo 64 años la semana que viene, estoy plenamente metido ahí en ese target, como dicen ahora”, comenta Villabella. El presidente del Oviedo Baloncesto cree los mayores de 60, a quienes está enfocada esta actividad, "tampoco son tan mayores y el baloncesto es el deporte más bonito del mundo, por qué no atraerlos a él”.

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Rodríguez Nuño confía en llegar al menos hasta los 200 participantes en lo que es el entrenamiento y la difusión, ya que “en todas las actividades que estamos haciendo ahora cultura y deporte y lo que empezó tímidamente ahora mismo llega a casi 4.000 personas ya apuntadas, con lo cual estoy convencido de que vamos a tener un resultado muy parecido”. Y confiando en el éxito de la actividad, el presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias expone: “A lo mejor hay que pedirle pedir al Ayuntamiento que amplíe localidades”.