Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba

La Consejería de Educación afronta una reclamación en tromba de los casi 6.000 aspirantes al cuerpo de maestros del Principado que se presentaron el pasado 20 de junio a las oposiciones docentes ante el elevado número de suspensos y la cantidad de personas que participaron en las pruebas y, según las calificaciones publicadas, no alcanzan siquiera el mínimo exigido en alguna de las partes de la primera prueba para que pueda ser computada.

CSIF Educación Asturias, tras conocer los primeros resultados de estas oposiciones, ha expresado su "profunda preocupación", dado que la propia convocatoria y los criterios aplicables establecen que la primera prueba se valora mediante la suma de sus dos partes, pero dicha suma solo puede realizarse cuando en cada una de ellas se haya alcanzado la puntuación mínima exigida. "Por tanto, no estamos ante una simple nota baja, sino ante una calificación con efecto eliminatorio directo, que impide continuar en el procedimiento y acceder a la segunda prueba", aseguran.

CSIF recuerda que ya solicitó a la Consejería de Educación, en las reuniones previas de planificación de estas oposiciones, que se reforzaran las garantías de los aspirantes y que se habilitara "un verdadero derecho de reclamación" entre la primera y la segunda prueba. Sin embargo, indican, "la Consejería se negó, una vez más, a establecer un mecanismo eficaz que permita revisar una calificación antes de que el daño sea irreversible".

Esta denuncia forma parte, además, de una reivindicación mantenida por CSIF a nivel nacional durante los últimos años: la modificación del Real Decreto que regula el acceso a la función pública docente, para avanzar hacia un sistema "más limpio, transparente, equilibrado y garantista", con pruebas no eliminatorias y mayores derechos para las personas aspirantes.

Para CSIF resulta "vergonzoso y lamentable" que los opositores se vean privados" de facto" de reclamar entre ambas pruebas. Entienden que el sistema actual "deja sin eficacia real el derecho de reclamación cuando existe un error material, aritmético, de transcripción, de identificación del ejercicio o de aplicación de los criterios" a la persona aspirante, de manera que puede quedar excluida sin posibilidad práctica de corregirlo a tiempo.

Indefensión de aspirantes

Desde CSIF Educación aseguraron que seguirán exigiendo oposiciones transparentes, con garantías reales y respeto efectivo a los derechos de quienes aspiran a acceder a la función pública docente, y animan a la Consejería de Educación a "tomarse en serio y de una vez por todas un proceso de oposiciones que afecta a miles de interinos y que más allá de un puesto de trabajo, cambia y trastoca vidas, familias y carreras profesionales durante años".

Por su parte, el sindicato de Enseñanza de CC OO ha denunciado el "oscurantismo" de la Consejería de Educación en las oposiciones y ha reclamado un proceso "transparente". Tras la publicación de las calificaciones de la primera prueba, aseguran que las pruebas se han desarrollado de forma "poco garantista" al dejar en situación de ´"indefensión" a decenas de aspirantes. Como CSIF, CC OO había planteado a la Consejería de Educación que los opositores pudieran revisar la primera prueba y plantear alegaciones antes de la fase siguiente, pero se rechazó emplazando a las personas aspirantes eliminadas tras esa primera prueba a reclamar sin haber podido acceder a la revisión efectiva de su examen.

El caso de Inglés y Pedagogía

La diferencia de criterio entre los sindicatos y la Consejería acerca del momento en que se pueda realizar la revisión de exámenes, suma nuevas quejas de los opositores. Uno de esos aspirantes, del grupo de maestros interinos de Inglés, sostiene que más del 50% de los que se presentaron en su tribunal suspendieron. "En mi caso todos los años había aprobado, no entiendo por qué esta cantidad de suspensos este año", se queja. En algún tribunal ha habido solo tres personas aprobadas. "Y no nos dejan reclamar hasta el final del proceso cuando esta primera prueba era eliminatoria", subrayó el mismo aspirante que prefirió no desvelar su identidad.

Otra aspirante de Pedagogía Terapéutica que, como el anterior, prefiere no desvelar su identidad por miedo a represalias, denuncia que, en a mayoría de los tribunales, sobrepasa las 20 personas que no han logrado la nota mínima exigida en cada parte para poder hacer media. "Un resultado vergonzoso que no mide la competencia real de los docentes, sino la arbitrariedad de un sistema disfuncional. Lo que prometía ser una oportunidad justa se ha transformado en una masacre de resultados sin justificación pedagógica alguna", añade. Las cifras hablan por sí solas, prosigue esta docente: de unos 60 opositores por tribunal, el que más aprobados ha registrado apenas llega a 16, cayendo en otros a 9 y rondando una paupérrima media general de 11 o 12 aptos.

La negligencia alcanzó su cota máxima, explican los afectados, en un tribunal donde los sobres que custodiaban la identidad de los aspirantes se quedaron completamente abiertos, sin precintar con las plicas correspondientes. "Estamos ante una vulneración flagrante del principio de anonimato que vicia e invalida las garantías legales, un motivo de peso que justificaría la impugnación de todo el proceso y ante el cual la Consejería de Educación ha decidido hacer oídos sordos", concluyen.

Faltas de ortografía e idiomas

Una de las novedades que se incorporaban este año era que en la corrección se restarían 0,2 puntos por cada falta de ortografía, hasta 1 punto máximo en las pruebas calificadas de 0 a 5 y 2 puntos en calificadas de 0 a 10. Fuentes consultadas por este diario atribuyeron una parte de los suspensos a esta nueva condición para superar la primera parte de las oposiciones.

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En las especialidades de idiomas, todas las pruebas deberían desarrollarse en el idioma correspondiente, incluidas programación y unidad didáctica, si bien algunos de los aspirantes denunciaron este martes que los temas figuraban en español en la prueba para los maestros de Inglés.