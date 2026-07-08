La comisarías asturianas se transforman en "espacios cardioprotegidos": "Tenemos diez minutos desde que un paciente cae al suelo..."

“España, territorio cardioprotegido”, ese es el lema del convenio firmado por la Fundación España Salud y el Ministerio del Interior que pretende nutrir a las comisarías de Asturias de desfibriladores, con el objetivo de prevenir episodios de paradas cardiorrespiratorias repentinas. De esta forma, se colocarán desfibriladores de última generación en las 10 dependencias policiales del Principado: en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Pola de Siero, Langreo y Luarca.

Según datos de Luis Fernando Donoso Bach, presidente de la Fundación España Salud, los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares en Asturias en 2025 fueron 3.297, una cifra muy cercana a las muertes por cáncer y que es 75 veces mayor que los fallecidos por accidentes de tráfico. Además, gracias a que la región presenta una de la poblaciones más envejecidas del país (28% de la población supera los 65 años), el Principado tiene una tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular mayor a la media nacional.

"Tenemos diez minutos"

Los disfibriladores que se colocarán en las dependencias serán cruciales para revertir episodios de muerte súbita, los cuales dejan poco margen de maniobra entre el incio de los síntomas y el fallecimiento. “Tenemos 10 minutos desde que un paciente cae al suelo, por lo que lo más importante es llamar al 112 y encontrar a alguien que haga la maniobra del masaje cardiaco mientras llega el desfibrilador”, advierte Donoso Bach.

En España se producen en torno a 36.000 muertes repentinas diarias, un 70% de ellas fuera del ambiente hospitalario. Por ello, es importante colocar desfibriladores en las instalaciones de la Policía Nacional, por las que transitan “más de 100.000 personas al año para atender trámites administrativos”, según Donoso Bach.

Cabe mencionar que la formación de los policías es crucial para garantizar que los desfibriladores funcionen. Según Javier Vilda, delegado de formación de la Fundación España Salud, “está demostrado que entre un 60% y un 70% del primer interviniente en caso de muerte súbita son ustedes”, refiriéndose a los policías allí presentes. Por eso, Vilda y Rocío Alijo Menéndez, doctora de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, llevaron a cabo una demostración de cómo se debe actuar en este tipo de casos.

Una guía para actuar en caso de parado cardiorrespiratoria Llamar al 112 Cerciorarse de que el paciente no responde y ver si está respirando. En caso de que respire, poner al paciente de lado en posición de seguridad. En caso contrario, puede que sea una muerte súbita, por lo que dejaremos el móvil en altavoz para que los sanitarios nos den instrucciones. Si tenemos conociminetos previos, intentaremos bombear sagre mediante un masaje cardiaco. El masaje podrá causar roturas en las costillas pero es crucial para la vida de la persona. Además se hará sobre cualquier tipo de persona (con niños pequeños se realizará con el puño en vez de con los dos brazos), con un ritmo de 30 pulsaciones y dos insuflaciones (aunque estas están recomendadas para personas formadas). Una vez llegue el desfibrilador, no tocar al paciente para que el aparato no detecte un pulso inexistente y seguir sus instrucciones. Cada dos minutos hará evaluaciones del afectado. Seguiremos el proceso hasta que el paciente reaccione o lleguen los servicios anitarios

Adriana Lastra, Delegada del Gobierno de Asturias, también estuvo presente en el acto, destacando que esta medida puede ser “la diferencia entre la vida y la muerte". Además, también destacó la prevención de este tipo de sucesos en una región con tanto riesgo como Asturias: “Esta iniciativa no se limita a la dotación de medios materiales, sino que va acompañada de una formación del uso de los dispositivos que mejorará la capacidas del cuerpo policial y creará una cultura de prevención frente a emergencias”.

El general Félix San Roldán, miembro de honor de la fundación, puso en valor la importancia de la colaboración público-privada, y destacó el acto como “parte del pago que una sociedad digna debe dar a sus policías nacionales y, por extensión, a los cuerpos de seguridad del Estado”. La Fundación España Salud es una entidad benéfica que centra sus esfuerzos en la salud pública y la atención a la ciudadanía. Integrada por 54 médicos, promueve proyectos dirigidos a la prevención y a la salud colectiva, en los que se inscribe esta iniciativa de “España, territorio cardioprotegiso”.