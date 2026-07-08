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La Comisión Nacional del Mercado de Valores está "recabando y analizando" información sobre la salida de Escribano de Indra

El Gobierno ha desvelado la investigación en respuesta a una pregunta de Vox en el Congreso

De izquierda derecha, los hermanos Escribano: Ángel Escribano y Javier Escribano.

De izquierda derecha, los hermanos Escribano: Ángel Escribano y Javier Escribano.

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Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

El Gobierno ha asegurado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está "recabando y analizando" información sobre la salida de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la firma familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, del accionariado de Indra tras la venta acelerada del total de su participación del 14,3%. Esa operación se produjo un mes después de la salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra.

El Ejecutivo ha desvelado esta investigación a través de una respuesta a una pregunta realizada en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario Vox, en la que ha detallado que, tras el examen de la situación, "en su caso, la CNMV adoptará las medidas que correspondan en función del resultado de dicho análisis".

En concreto, el organismo presidido por Carlos San Basilio estudia la colocación acelerada que Advanced Engineering & Manufacturing (vehículo inversor de Javier y Ángel Escribano en EM&E e Indra) realizaron a principios de mayo de su participación del 14,3% en el capital de la compañía tecnológica y de defensa, valorada en más de 1.300 millones de euros.

"La CNMV está realizado las actuaciones correspondientes para recabar información acerca de las circunstancias concretas de la operación de venta de la participación de Advanced Engineering and Manufacturing en Indra y el correcto cumplimiento de las obligaciones de reporte", ha explicado el ejecutivo.

No obstante, el Gobierno ha querido aclarar que estas actuaciones por parte del organismo se enmarcan en "el ejercicio de sus competencias de supervisión sobre los sujetos supervisados, entre los que se incluyen las personas físicas o jurídicas en cuanto se puedan ver afectadas por la normativa del mercado de valores".

"La CNMV viene monitorizando la situación de Indra, como la de cualquier otra sociedad cotizada, por lo que respecta a la transparencia y sus actuaciones en los mercados de valores", señala el Ejecutivo.

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Así, ha remarcado que la institución "no tiene competencias con relación a las operaciones y decisiones empresariales que las entidades cotizadas lleven a cabo en su actividad empresarial, ni tampoco, con carácter general, para fiscalizar las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de las sociedades cotizadas".

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