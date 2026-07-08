El consejero Calvo, acorralado por las críticas a la gestión de residuos de todos los partidos: evita ser reprobado gracias a la izquierda, pero los socios de IU piden el cese de Paz Orviz

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado (PSOE e IU) y, por ese cargo, presidente de Cogersa, recibió este miércoles críticas por parte de todos los grupos políticos de la Junta General —salvo del PSOE, el suyo propio— a cuenta de la gestión de los residuos y de los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en el consorcio: la pérdida de fondos europeos, la falta de un destino para el combustible sólido recuperado (CSR) o la situación de la Plantona.

Pese a esas críticas, el Consejero evitó la reprobación planteada por PP y Foro gracias a la mayoría de izquierdas de la Cámara, que votó en contra durante el pleno extraordinario. Esa misma mayoría (PSOE, IU y Covadonga Tomé) tumbó también la proposición no de ley sobre la elaboración de un diagnóstico del sistema de residuos que incluía la construcción de una incineradora, una infraestructura de la que carece Asturias, que rechazan los grupos situados a la izquierda del PSOE y que los socialistas defendieron en el pasado.

Adrián Barbón, presidente del Principado, estaba llamado a comparecer, pero rechazó hacerlo y siguió parte del debate desde su escaño. Su "no comparecencia" fue criticada por la derecha.

Los socios de IU piden destituir a Orviz

El pleno, de tres horas y media de duración, dejó, sin embargo, un movimiento de calado, ya que IU pidió directamente a Calvo el cese de Paz Orviz, gerente de Cogersa. El Consejero no hizo ninguna referencia expresa durante su intervención a esa petición del socio del PSOE en el Gobierno.

Calvo defendió la gestión de los residuos y recalcó que "el sistema funciona", aunque admitió el retraso en la elaboración del Plan Integrado de Residuos para una Economía Circular en Asturias (Pireca), que debe sustituir al anterior plan, ya caducado.

Según explicó, en estos momentos se está elaborando una versión inicial y el estudio ambiental, que estarán listos en septiembre. La derecha dio por hecho que el citado plan no verá la luz en esta legislatura.

Para Calvo, el primer objetivo es "la mejora de la recogida separada" y aseguró que la Plantona, ahora inactiva tras el incendio, permitirá recuperar 125.000 toneladas al año de la bolsa negra y reducir el vertido cerca de un 64%. "A partir de 2027, cuando la planta esté a pleno rendimiento, el vertedero dejará de ser el elemento central del sistema», vaticinó. Sobre el CSR y su falta de destino, al no existir una incineradora, sostuvo que "no es un punto de partida" y que esa cuestión deberá abordarse cuando el plan esté aprobado.

Calvo criticó los argumentos de la derecha y aseguró que el debate le había recordado a «Barrio Sésamo», además de recalcar que en las juntas de Cogersa, donde están representados los ayuntamientos, suele haber unanimidad. Finalizó con una reflexión: "¿El sistema debe ser público o privado? Que no haya intereses privados por delante del interés general".

La oposición carga contra el consejero

La derecha asturiana, en el segundo intento de reprobación del Consejero, fue muy crítica con Calvo y le afeó no afrontar el problema del CSR. El presidente del PP, Álvaro Queipo, que intervino al final del debate, reclamó al Gobierno que "deje de aplazar decisiones y estudie una planta de valorización energética para dar una solución definitiva al CSR; no podemos seguir convirtiendo un problema estructural en una sucesión de parches. Ha llegado el momento de tomar decisiones con rigor y responsabilidad".

Queipo subrayó que la valorización energética no pretende sustituir al reciclaje, sino completarlo. "La prioridad siempre debe ser prevenir, reutilizar y reciclar. Pero cuando un residuo ya no tiene una salida material viable, enterrarlo en un vertedero no puede ser la única respuesta", explicó. Añadió que "las plantas de última generación son mucho más exigentes y eficaces" y defendió que son preferibles al vertedero, "que esconde el problema".

"Siempre llegan tarde, van por detrás de los problemas y nunca asumen responsabilidades. Ustedes decidieron no decidir por cobardía", cargó Manuel Cifuentes (PP), que acusó al Gobierno de "intentar sobrevivir" y definió a Cogersa como "el fin del ciclo político" del Ejecutivo autonómico. Luis Venta (PP), en una intervención posterior, acusó a Calvo de "practicar todo lo que le impone Barbón".

Adrián Pumares (Foro), impulsor del pleno junto al PP, acusó a Barbón de ser "el principal responsable de este carajal" y sostuvo que lo ocurrido con los residuos «es la confirmación de un fracaso político; gobernar es tomar decisiones". Pumares, a su vez, se preguntó como el Principado va a impedir que el CSR acabe en La Robla (León). "¿Van a incluir alguna cláusula en alguna licitación?," preguntó. No hubo respuesta.

IU marca distancias con Cogersa

Vox defendió abiertamente la construcción de una incineradora como solución al problema del combustible sólido recuperado (CSR). Javier Jové sostuvo que el Gobierno está "abducido por la extrema izquierda" y ridiculizó las previsiones que se hicieron sobre este material. "Nos dijeron que íbamos a sacar petróleo de la basura, que iba a ser un negocio y que nos iban a pagar por quedarnos con nuestros residuos", ironizó, para concluir que la única salida pasa por la valorización energética mediante la incineración. Jové respaldó la reprobación del consejero, mientras que Gonzalo Centeno, también de Vox, cargó igualmente contra la política de residuos del Ejecutivo.

El tono fue intenso en la intervención de IU. La diputada Delia Campomanes marcó distancias con la gestión desarrollada hasta ahora por Cogersa y reconoció la "preocupación y el disgusto" de su formación por la política ambiental del Gobierno del que forma parte. Rechazó que el debate deba centrarse únicamente en el destino del CSR, insistió en que Asturias necesita una política más ambiciosa de prevención de residuos y volvió a cerrar la puerta a la incineración. Además, reclamó un cambio en la dirección de Cogersa y "una nueva etapa" para el consorcio, aunque dejó claro que IU no respaldaría la reprobación del Consejero al considerar que sería una medida "desproporcionada".

También Covadonga Tomé rechazó la propuesta de reprobación. La diputada del Grupo Mixto defendió apostar por la economía circular y por nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para mejorar la clasificación de los residuos y reducir la fracción resto. A su juicio, "la incineración es una falsa solución" y advirtió de que el debate no puede limitarse a buscar una salida rápida para el CSR.

El PSOE cerró filas con Alejandro Calvo durante todo el debate. El diputado René Suárez defendió que el excedente de CSR debe gestionarse desde el sector público y reprochó a la oposición que su iniciativa no aportara soluciones reales al problema, sino que respondiera únicamente a "una estrategia de desgaste político del Gobierno". También Ángel Morales defendió la actuación del consejero.