Cristian Toro, piragüista olímpico y portavoz de Deportes en Vox : "Los cánticos de 'musulmán el que no bote' son el resultado de meter la ideología en el deporte; el español defiende su cultura"

Cristian Toro (Venezuela, 1992) es campeón olímpico de piragüismo tras conquistar la medalla de oro en la modalidad K2 200 metros junto a Saúl Craviotto en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Tras su retirada de la alta competición, inició una nueva etapa vinculada a la política y actualmente es portavoz nacional de Deportes de Vox, desde donde defiende una reforma del modelo deportivo español basada en el fortalecimiento del deporte base, el apoyo a los deportistas y la despolitización de las instituciones deportivas. Ayer se reunió con sus compañeros de partido en Asturias, donde hará el descenso del Sella.

En los Juegos Olímpicos de Río 2016 conquistó el oro junto a Craviotto. ¿Qué supuso aquel logro y cómo fue la retirada de la élite deportiva?

El oro en los Juegos Olímpicos de Río es el hito más importante en lo personal y, desde luego, para el niño que empezó a remar, es tocar el cielo con las manos. El hecho de haberlo conseguido de la mano de Saúl todavía me trae mejores recuerdos, sobre todo por todo el aprendizaje y el pozo de enseñanza que me dejó la preparación conjunta que hicimos aquí en Asturias, en Trasona. La parte de la retirada me dio mucho miedo en su momento, pero sigo haciendo deporte todos los días y me he fijado otra meta, que es intentar ser bombero del Ayuntamiento de Madrid. Para mí, sigo en la misma línea en la que estaba cuando competía: levantarme con un objetivo, entrenar, estudiar y conseguir otro reto.

El Descenso Internacional del Sella es la gran cita del verano asturiano. ¿Qué significado tiene para usted?

El Sella es una prueba internacional de mucho calado. Es un recorrido muy interesante, en una tierra que, culturalmente, apoya mucho los deportes náuticos. El Sella es una de las carreras insignia de las distancias no olímpicas. Y, sobre todo, cómo se envuelve la competición, juntando el deporte con la fiesta en Ribadesella y Arriondas. Las veces que he podido estar allí he disfrutado mucho.

¿Por qué decidió meterse en política?

Todo el mundo debería estar metido en política, y más cuando tenemos en el Gobierno una organización criminal. Nosotros deberíamos tomar las riendas de nuestro país: los deportistas, los trabajadores, la gente que, al fin y al cabo, compone nuestra sociedad. Creo que todos deberíamos dar un paso al frente y ponernos manos a la obra, y sacar a este Gobierno cuanto antes porque, si no, nos van a terminar robando el país.

¿Cómo valora el momento actual del deporte español?

Creo que el deporte español es uno de los mejores del mundo. Los deportistas españoles, lo dicen los resultados, son de los mejores del mundo. Pero la gestión puede ser muchísimo mejor. Queremos elaborar un plan de deporte que aúne todas las necesidades que hay en torno a los deportistas, porque a día de hoy el deporte base lo sustentan las familias y el deporte de élite lo sustentan muchos patrocinadores y, en poca medida, el gobierno. El enfoque tiene que ser completamente diferente: poner esfuerzo en la base, en la formación y en el día después del deportista.

Vox habla de “reforzar el deporte base”, ¿cómo?

Lo primero hay que entender el deporte base. Los niños que van a divertirse, que tienen una ilusión y quieren pertenecer a un grupo social y hacer una actividad sana. Nosotros, desde Vox, queremos que el deportista sea siempre la pieza angular en el deporte, porque este es de los deportistas y no de los que van con corbata a ver una competición. El deporte base se tiene que potenciar generando acuerdos entre colegios, federaciones, teniendo una ley del deporte que aúne las necesidades que pueden ser diferentes en función de tu deporte, edad, situación de tu familia o donde vivas.

El portavoz nacional de deportes de VOX, durante la entrevista / Elena Ramírez

Hablan de "despolitizar el deporte". ¿A qué se refieren?

Muchas veces se utiliza el deporte para introducir ideas ajenas al deporte. El deporte tiene que ser deporte, resultado, entrenamiento, esfuerzo, sacrificio. Vemos cómo intentan dividir al hombre y a la mujer, imponer muchas veces unas categorías por encima de las otras, y todo esto distorsiona el deporte. El deporte tiene que estar en manos de deportistas porque solo el deportista entiende lo que es pasar por eso. En Vox vamos a hacer hincapié para que no haya instituciones en manos de gente a la que no le importa el deporte.

Los datos sitúan el exceso de peso infantil en España en un 36,1 %, en el año 2023 y el Gobierno ha propuesto medidas para que los jóvenes tengan hábitos saludables. ¿Cómo lo ven?

Para mí y para Vox el deporte es una herramienta de Estado, también por la parte de la salud. Y no solo salud física, sino también salud mental. Ha incrementado muchísimo el tema de las enfermedades mentales en adolescentes y yo he vivido cómo el deporte puede ayudar en todo esto. Pertenecer a un grupo social que te ayuda, que te empuja, que te hace mejor día a día, va a reducir todo este tipo de problemas que encontramos a día de hoy en los niños. Yo he vivido en mis propias carnes como es llegar a un club y allí tener a mis amigos, a un guía como puede ser mi entrenador. Todo esto te forma el carácter, te ayuda en momentos difíciles y, como digo, es una herramienta perfecta para la base y para el futuro de todos nuestros niños.

En España, la carga lectiva mínima de horas de Educación Física fijada es de tres horas semanales en Primaria y de dos en la ESO. Ustedes quieren un mínimo de cinco. ¿Por qué?

Es muy importante que los niños tengan esas horas de deporte. Eso va a subir el nivel académico de los estudiantes. Estar cinco horas sentados en una silla no es sano para nadie y menos para un niño. Creemos que esa es la hoja de ruta y que el equipo de gobierno tiene que explicar por qué tiene a los niños sentados todo el día en la silla y solo les da dos horas de deporte a la semana.

Los datos arrojan un crecimiento notable del deporte femenino, que sigue sin tener tanta visibilidad como el masculino en muchos casos. ¿Cómo lo valora?

El deporte es deporte. En el deporte hay categoría femenina, masculina, categoría absoluta, categoría juvenil, categorías por peso. Yo creo que obligar a la gente a ver deporte femenino, masculino, o deporte en general, no sirve. El deporte se tiene que disfrutar. Nosotros vamos a fomentar todo el deporte. No te voy a pedir el DNI para ver quién eres ni qué sexo tienes para practicar deporte, y es bueno que lo practiquen hombres y mujeres.

En los últimos años se ha generado el debate sobre la participación de mujeres transexuales en competiciones femeninas. ¿Qué opina?

Fuimos el único partido que reivindicó que no pudiesen competir en las categorías femeninas, y el Comité Olímpico Internacional nos dio la razón. Creo que son los otros partidos los que tienen que explicar cómo van a compensar a las deportistas que han sufrido agravios por este tipo de leyes que han generado desigualdad dentro del deporte. Nosotros lo teníamos claro y lo seguimos teniendo claro. Hay dos categorías, masculino y femenino.

¿Entonces una mujer transexual no puede competir en ninguna categoría?

Todas las personas tienen derecho a competir. Igual que está prohibido el dopaje, igual que vas a competir en baloncesto y hay gente que mide 2,20m y otro que mide 1,90m, la desigualdad siempre está en el deporte. La grandeza del deporte es competir con las herramientas que te tocan. Cualquier otra cosa es hacer trampas. Entiendo las necesidades especiales de cada uno, ¿pero qué es más injusto, adaptar el grueso de la población a unas necesidades especiales o que las personas que tienen unas necesidades especiales se adapten a la gran mayoría? Yo creo que es mejor legislar para la gran mayoría y luego los casos especiales tratarlos como tal, pero yo no puedo obligar a todas las chicas a competir con dos chicos que se han cambiado de sexo.

¿Cómo mejorarían las becas deportivas?

Vengo a Asturias a reivindicar que las ayudas no llegan a los deportistas. Queremos colaboraciones con universidades, colegios. Actualmente, las becas te las dan si ganas. Si no ganas, te vas a tu casa con una mano delante y otra detrás. Esto no es un sistema sólido porque si vamos a competir, de diez personas va a ganar una, y solo esa persona va a tener beca. Nosotros queremos brindar apoyo a todos los deportistas durante su carrera deportiva, independientemente del resultado. Evidentemente, el que gana tendrá mayor apoyo, pero no nos podemos olvidar de los demás deportistas.

Hubo mucho lío con los cánticos de “musulmán el que no bote” en un partido de fútbol entre España y Egipto. ¿No les parecen reprobables?

Creo que el pueblo español ha defendido su cultura y sus ideas a lo largo de la historia, y el gobierno socialcomunista y criminal que tenemos ahora mismo nos está testando. Creo que les va a salir caro porque lo único que vi yo ese día es un puñado de aficionados reivindicando la unidad de nuestro territorio, nuestra cultura y nuestra lengua. Este es el resultado de meter ideología en el deporte, que cuando empujas al español al abismo, pues se defiende. Y esto es una forma de defender, de defender nuestra cultura, de defender nuestras ideas.

Vox defiende el principio de prioridad nacional. ¿También en el ámbito deportivo?

Prioridad nacional no es excluyente en el sentido de que no queremos dejar a nadie fuera, sino tener una prioridad. En este caso, la prioridad son los deportistas españoles y, a partir de ahí, ayudaremos en la medida de lo posible a los demás. Es lo que tiene sentido común.

Ahora que estamos en pleno Mundial, ahí están haciendo historia con España Lamine Yamal o Nico Williams...

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Para mí, son jugadores de la selección que defienden nuestra bandera, nuestra cultura y hablan nuestro idioma. Ojalá metan 40 goles y ganemos el Mundial. Es lo que puedo decir.